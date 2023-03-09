Последние заявления Лукашенко свидетельствуют о его страшном испуге, - Наливайченко

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Валентин Наливайченко дал комментарий относительно заявлений и обвинений Лукашенко, адресованных Украине и президенту Зеленскому, об украинских диверсантах на территории Беларуси во время повреждения самолета А-50 в Мачулищах .

"Более тысячи километров общей границы Беларуси и Украины так и остаются для нас сейчас огромной угрозой. Наше командование "Север" там держит довольно серьезную группировку украинских войск для обороны Украины. Я вам скажу, что Лукашенко сейчас пошел на такие заявления из-за страшного испуга. Его испуг от того, что в 11 км от Минска на аэродроме в Мачулищах был уничтожен дронами радиолокационный самолет А-50", - объяснил экспредседатель СБУ.

Валентин Наливайченко добавил, что этот А-50 - серьезная разведывательная летающая станция, полностью просматривавшая территорию Украины.

"Главное, Лукашенко увидел, что теперь он уязвим, как и все его аэродромы с российскими МиГ, Су и А-50. Неизбежное возмездие теперь топором зависло над Лукашенко и над его режимом, потому что за эти стрельбы по Украине с территории России и с использованием территории Беларуси теперь ВСУ постепенно способны и имеют арсенал, чтобы реагировать. По решению нашего Генштаба мы пока не применяем такие ракеты и не уничтожаем военную технику на аэродромах РФ и Беларуси только из-за того, что Украина защищает свою территорию, и это оружие нам нужно здесь. Но и Лукашенко, и Путин хорошо понимают, что со временем Украина становится сильнее, а украинская армия получит и будет иметь оружие для поражения военных террористических объектов на территории Беларуси и России", - подчеркнул Наливайченко.