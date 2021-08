Последние выходные лета будут теплыми, но дождливыми, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .

"На Пречистую в Украине погода в течение дня обещает быть красивой - мягкое солнце, красивые цветы, солнце и облака", - заявила она.

Температура воздуха 28 августа будет достигать + 20 ° C ... + 26 ° C, на Западе + 18 ° C ... + 22 ° C, в восточных областях, южной части, в Днепре с районами будет выше, + 25 ° C ... + 30 ° C .

Ближайшей ночью дожди пройдут на Волыни, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Однако днем в субботу существенные осадки повсеместно в Украине маловероятны.

В воскресенье дожди ожидаются в западных, северных и части центральных областей. Восток и Юг окажутся в сухой погоде.

Температура воздуха 29 августа разбежится: жара на Востоке, Юге, в Центре, а прохлада - на Западе.

В северных областях предполагается в воскресенье + 25 ° C ... + 28 ° C.

В Киеве на Пречистую будет сухо и + 23 ° C.

В воскресенье дождь вероятный во второй половине дня, потеплеет до + 27 ° C.

