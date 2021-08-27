Последние выходные лета будут теплыми, но дождливыми, - синоптик Наталья Диденко
Последние выходные этого лета, 28-29 августа, в Украине будут достаточно теплыми, но богатыми на осадки
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .
"На Пречистую в Украине погода в течение дня обещает быть красивой - мягкое солнце, красивые цветы, солнце и облака", - заявила она.
Температура воздуха 28 августа будет достигать + 20 ° C ... + 26 ° C, на Западе + 18 ° C ... + 22 ° C, в восточных областях, южной части, в Днепре с районами будет выше, + 25 ° C ... + 30 ° C .
Ближайшей ночью дожди пройдут на Волыни, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
Однако днем в субботу существенные осадки повсеместно в Украине маловероятны.
В воскресенье дожди ожидаются в западных, северных и части центральных областей. Восток и Юг окажутся в сухой погоде.
Температура воздуха 29 августа разбежится: жара на Востоке, Юге, в Центре, а прохлада - на Западе.
В северных областях предполагается в воскресенье + 25 ° C ... + 28 ° C.
В Киеве на Пречистую будет сухо и + 23 ° C.
В воскресенье дождь вероятный во второй половине дня, потеплеет до + 27 ° C.
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