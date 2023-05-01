Об этом пишет CNN .

"Долгожданное контрнаступление Украины выглядит неизбежным — и то, как каждая из сторон готовится, красноречиво свидетельствует об их готовности. Линия фронта кипит от движения транспорта и артиллерийских ударов, регулярные взрывы поражают жизненно важные российские цели в оккупированных районах", - говорится в публикации.

Американский телеканал также обращает внимание, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что "подготовка подходит к концу", а президент Владимир Зеленский заверил, что "контрнаступление состоится", но отказался называть точную дату его начала.

"Возможно, оно уже началось, это может быть через несколько недель. Мы не знаем — и этот факт является весомым показателем успеха Украины в начале контрнаступления", - убеждены в CNN.

Также аналитики обращают внимание, что Москва после потери Харьковщины и Херсона имела минимум семь месяцев, чтобы подготовить следующую вероятную мишень нападения - Запорожье.

"Это произошло с огромными оборонительными сетями траншей, которые можно увидеть из космоса. В 2023 году признание их грандиозности не обязательно является комплиментом. Да, они большие, но это также то, что каждый может посмотреть в Google. Это не великолепно в эпоху точных ракет и быстрого развития бронетехники", - подчеркнули в CNN.

Также в статье подчеркнули, что последние 72 часа больше всего показали недостаточную готовность России к контрнаступлению Украины.

"Во-первых, очевидно увольнение заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению Михаила Мизинцева. Министерство обороны России не написало о его отставке, лишь обнародовало приказ о том, что эту должность теперь занимает Алексей Кузьменков. "Мариупольский резник", как называют Мизинцева, наверное, имел достаточно недостатков в катастрофической войне России, чтобы заслужить увольнение. Но это не отвечает на вопрос: почему сейчас? – констатирует CNN.

По мнению авторов публикации, устранение ключевых должностных лиц РФ за минуту до того, как ее армия столкнется с контрнаступлением Украины, свидетельствует о хаосе.

Также внимание привлекает новый виток критики от основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, что в интервью раскрыл суть проблем, с которыми сталкиваются его наемники. По его словам, у вагнеровцев настолько мало боеприпасов, что им, возможно, придется уйти из Бахмута.

"Хотя о сокращении поставок боеприпасов в Россию было известно давно, предположение о неизбежном провале накануне контрнаступления напоминает серьезную попытку переложить вину", - пришли к выводу в CNN.