Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Последние ракетные удары по территории Украины Россия нанесла из Мурманской области и Каспийского моря. В последний раз десять самолетов стратегической авиации было выпущено 18 ракет. Конечно, это их своеобразная тактика устрашения, чем демонстрация потенциала", - пояснил Цыбулько.

Политолог убежден, что по всей линии столкновения у россиян возникают проблемы, что явилось следствием ракетных ударов по территории Украины.

"Мне кажется, что ракетные удары РФ по территории Украины наложились на несколько чувствительных поражений россиян на фронте. Поскольку от Авдеевки российские оккупационные войска вынуждены были отступить. На Бахмутском направлении у них тоже нет результата. Путин не получил захвата Бахмута до 1 мая. Поэтому они нанесли ракетный удар по Украине, чтобы отчитаться о каком-то наступательном потенциале. Однако, судя по всему, на линии фронта у россиян начинаются проблемы", - добавил он.

28 апреля в Умани Черкасской области во время массированной атаки российская ракета попала в многоэтажку: погибли 23 человека, среди них 5 детей .

В субботу, 29 апреля, в городе Умань Черкасской области завершилась поисково-спасательная операция на месте ракетного удара , совершенного россиянами утром 28 апреля.

В 03:13 1 мая в разных регионах Украины начали раздаваться сигналы воздушной тревоги. Около 04:40 жители Киевщины и Днепропетровщины услышали взрывы, а затем и в Харьковской и Хмельницкой областях.