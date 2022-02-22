Последние "гастроли" Путина. Экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко в стриме с Сергеем Руденко

"Последние "гастроли" Путина. Мир устал от российского гопника", - по этой теме будет говорить ведущий, главный редактор сайта espreso.tv Сергей Руденко с экс-министром иностранных дел Украины, дипломатом и политиком Владимиром Огрызко.



Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 12:00.



Вы можете задавать вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.



Если не успеете посмотреть здесь и сейчас – включайте телеканал "Эспрессо" завтра, 13 февраля, в 09:00 – разговор будет в рамках программы "Вердикт".