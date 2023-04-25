Последние дни русской церкви в Украине

Решение президента Владимира Путина вторгнуться в Украину повлекло много непредсказуемых последствий - от толчка Швеции и Финляндии до вступления в НАТО до превращения России в государство-парию. А теперь в этот список можно добавить еще и ситуацию с УПЦ МП, которая когда-то была полезным инструментом влияния Кремля. Об этом пишет американское издание Politico .

Украинские власти рассматривают возможность запретить данную церковь, а оппозиционные партии уже подготовили соответствующий законопроект. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский вскоре сделает заявление о будущем УПЦ МП: будь то полный запрет или возможность создать новую церковь, лишенную каких-либо связей с Русской православной церковью и ее лидером, патриархом Кириллом , который является активным сторонником вторжения.

Но даже без запрета, приверженность к УПЦ МП стремительно падает. Все больше священников и верующих готовы перейти в независимую Православную церковь Украины (ПЦУ).

С момента вторжения более 200 приходов уже сменили подданство; многие другие планируют перейти, но сталкиваются с препятствиями со стороны властей УПЦ МП, которые пытаются не допустить этого, как вот в церкви Архистратига Михаила в селе Задубровка на юго-западе Украины.

Не обошлось и без насилия. В ночь на воскресенье в селе Милиево Черновицкой области, где правит УПЦ МП, подожгли храм Иова Почаевского, а также магазин. По сообщению местной полиции , арестован мужчина, совершивший поджог.

"Один из красивейших храмов Вижницкого района подожгли этой ночью - профессионально, без шансов на спасение", - написала Черновицко-Буковинская епархия УПЦ МП в Facebook .

Недавно община церкви Св. Георгия во Львове проголосовала за выход из УПЦ МП. В марте сотни священников церкви получили приказ покинуть Киево-Печерскую лавру, православный монастырский комплекс XXI века и одно из самых почитаемых мест православных христиан. В минувшие выходные контроль над Успенским собором Лавры был вовремя передан ПЦУ для проведения пасхальных богослужений. И, несмотря на прогнозы о неприятностях и протестах, Пасха в Лавре прошла мирно и без стычек.

Многие прихожане Лавры продолжают жить и по-прежнему молиться со своими родными в Успенском соборе , разрушенном Красной Армией при отступлении в 1941 году и восстановленном в 1990-х годах.

Они вышли из Собора, выстроились в очередь, чтобы принять благословения священников ПЦУ, которые окропляли священной водой корзины с домашней куличом и другими продуктами. А внутри храма они молились, стоя под золотыми люстрами, вдыхая сладкий ладан, шепча молитвы и участвуя в сложном православном ритуале вместе со святыми, смотревшими на них из икон в золотой кайме.

Среди священнослужителей был и 29-летний отец Стефан. "Многие старшие люди сегодня пришли в церковь, потому что думали прежде всего об Украине, а не о Московском Патриархе, который, по их мнению, поддерживает российское вторжение", - сказал он.

"Конечно, для многих это тяжелый шаг, около половины из них трудно адаптируются. Но они понимают, что это очень важно для духовности нашей страны. У них есть сыновья, дочери и друзья на передовой, и уверены, что Церковь должна быть с украинским народом, с украинской армией", - добавил он.

"Поэтому половина людей приходит и не испытывает никаких трудностей, а другие все еще обдумают свой переход", - говорит он. Но священнослужитель уверен, что религиозная вера и национальная идентичность соединятся. Согласно одному опросу, только 4% украинцев сейчас формально идентифицируют себя с УПЦ МП.

Изгнание из Лавры монахов, связанных с Москвой, обжалуемое в суде решение является частью более широких мер против УПЦ из-за подозрений, что ее руководство и некоторые священники нелояльны к Украине и выступают как пятая колонна в поддержку российского вторжения. Формально их 10-летнее соглашение о пользовании государственной Лаврой закончилось, но правительство отказалось возобновить его, утверждая, что в нем были нарушения, связанные с арендой.

В 2018 году вопреки безумному противодействию Кремля. Через год Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ томос об автокефалии. В знак политического разлома, лежащего в основе вражды, церкви ПЦУ предложили поддержку протестующим Майдана 2014 года, свергшим Виктора Януковича, московского сатрапа в Украине. УПЦ осталась лояльной Москве, а российский патриарх разорвал связи с Константинополем, то есть с самым высоким православным авторитетом, из-за предоставления томоса ПЦУ.

Ранее правительство Зеленского не решалось действовать против Московской церкви в Украине, не желая переступать никакие границы свободы вероисповедания, нарушать нормы Европейского Союза или международные нормы по защите вероисповедания. Они старались не оскорблять сторонников церкви, хорошо понимая, что среди ее священников и верующих много патриотически настроенных украинцев, некоторые из которых воевали на фронте против россиян.

Но есть доказательства того, что церковные лидеры в той или иной степени поддерживали врага, побуждали изменить взгляды на фоне общественных призывов к действиям.

Более 50 священников, по последним подсчетам, находятся под следствием за сотрудничество с русскими войсками. Одним из самых известных является отец Николай Евтушенко, обвиняемый в коллаборационизме во время их жестокой 33-дневной оккупации Бучи, когда он благословлял солдат-оккупантов и призвал своих прихожан приветствовать силы вторжения. Кроме попытки поставить церковную печать на вторжении, он также указал на местных жителей, которые, скорее всего, могли сопротивляться оккупации Бучи, пригородного городка к северо-западу от Киева, что стало синонимом военных преступлений .

В ноябре и сентябре во время обысков зданий УПЦ МП была обнаружена пророссийская литература и российские паспорта. В начале этого месяца высшего религиозного лидера церкви, митрополита Павла, поместили под домашний арест накануне слушаний, чтобы установить, разжигал ли он межрелигиозную рознь и прославлял ли российское вторжение. Митрополит называет действия против него и изгнание из Лавры политически мотивированными.

Меры против УПЦ МП Кремль пытается использовать в пропагандистских целях. В середине недели западные СМИ, в том числе POLITICO, и правозащитные организации подверглись атаке тысяч спам-ботов, якобы от обычных российских граждан, выражающих глубокую обеспокоенность по поводу того, что Украина "провоцирует межрелигиозную войну". Спам-боты по фейковым аккаунтам жаловались на то, что украинский президент выбрасывает монахов на улицы, нарушая международные нормы и свободу вероисповедания.

Большинство украинцев видят все это в другом свете.

Опрос, проведенный в декабре Киевским международным институтом социологии , показал, что

78% украинцев считают, что государство должно вмешаться в деятельность УПЦ МП; 54% считают, что церковь следует полностью запретить,

а 24% предпочитают более мягкий вариант государственного контроля и надзора. Только 12% считают, что УПЦ МП следует оставить в покое.

Оппозиционный депутат Николай Княжицкий из Львова говорит, что оставлять все как есть – не вариант. Он является автором законопроекта, который запрещает УПЦ МП, но дает возможность создать новую церковь, четко отделенную от Русской православной церкви, или присоединиться к автокефальной ПЦУ. "Эта церковь была создана Россией", – сказал он.

"Некоторые священники – это шпионы в рясах, и люди просто не хотят этого больше терпеть", - добавил он. "Церковь кишит пророссийски настроенными священниками, и хотя не все они агенты, они готовы помогать и выполнять определенные задачи для России".