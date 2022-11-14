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Последние дни Путина: станет ли саммит G20 самым большим унижением Кремля?

14 ноября, 2022 понедельник
17:14
Мир

Сегодня в 18.30 – YouTube телеканала Эспрессо. Когда еноты вернутся в Херсон, кто будет говорить с Россией на саммите G20 и какую угрозу представляет Путину тандем Джо Байдена и Си Цзиньпина?

Профессионально и остро размышляем над этими вопросами с ярким политтехнологом Михаилом Шейтельманом в программе "На связи" с Ириной Узловой! Не упустите!

Просматривать эфир и комментировать можно здесь:

Проект "На связи" – авторская аналитическая программа Ирины Узловой. На связь с ведущей выходят российские оппозиционные политики, украинские лидеры публичного мнения. Темы программ — обсуждение заявлений России по поводу войны в Украине, анализ шантажа Кремля, прогноз дальнейшей тактики агрессора, обсуждение отношения западных партнеров к Украине и России.

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14 ноября
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