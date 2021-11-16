"Последние дни фактически не встаю с постели": Саакашвили написал Денисовой письмо о состоянии своего здоровья

Омбудсман обнародовала текст письма в Telegram.



"Заведение, в которое меня поместили не больница - больница с аппаратурой в другом флигеле, где находятся преступники. Уголовники кричали и на Вашего консула - можете ее спросить, а на меня кричат круглосуточно", - написал Саакашвили.



Экспрезидент Грузии добавил, что к нему перестали пускать личного врача, который давал ему таблетки, и он перестал их принимать.



"По моему здоровью, последние три дня фактически не встаю с постели. Давление постоянно падает с очень низкого до рекордно высокого", - написал Саакашвили.



Арестованный отметил, что его не пустили на рассмотрение собственного судебного дела уже в третий раз.

Напомним, 16 ноября Уполномоченной ВР по правам человека Людмиле Денисовой не разрешили посетить в грузинской тюрьме экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. В министерстве юстиции Грузии заявили , что визит украинского омбудсмена в тюремную больницу не предусмотрен законодательством.