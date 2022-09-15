Последние действия российской армии уже напоминают агонию, – нардеп Наливайченко

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

"Для нашей профессиональной армии никакой угрозы мобилизация в России не представляет. Поскольку вооружение и профессионализм нашего военного руководства меняет ситуацию на фронтах. Мы имеем современную мотивированную армию с современным высокотехнологичным вооружением, которого никогда не будет в России", - пояснил Наливайченко.

Народный депутат отметил, что России уже не удастся изменить ситуацию на фронтах в свою пользу.

"Путин может сколько угодно выпрашивать оружие у Ирана и Китая, однако это никак не изменит ситуацию на фронтах. Поэтому они так отчаянно отстреливают свои ракеты уже и по гражданским объектам Украины, чтобы нанести хоть какой-то вред. Это уже не военные действия, а больше похоже на агонию российской армии, которая шаг за шагом разбивается вооруженными силами Украины", - добавил он.

11 сентября в ISW заявили, что украинские военные за прошедшие пять дней освободили более 3 тыс. квадратных км территории, что больше, чем российским оккупантам удалось захватить с начала апреля.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb