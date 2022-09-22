Последние действия Путина указывают на большое желание провести переговоры, - Климкин

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На самом деле, все, что бы мы сейчас не обсуждали относительно обмена наших военнопленных, самое главное, что наши хлопцы и девчата дома. Однако Путин ничего не делает просто так. Если он на это пошел, то он имеет определенную выгоду из этого обмена. Поскольку я очень сомневаюсь, что Медведчук играет какую-то важную роль для Путина. Я считаю, что он относится к Медведчуку с определенным презрением", - пояснил Климкин.

Дипломат подчеркнул, что Путин продолжит шантажировать мир ядерным оружием и идти на эскалацию войны.



"Путин точно пойдет на эскалацию войны против Украины. Когда он объявляет частичную мобилизацию, то это картинка для телевизора. Он будет бросать на призыв столько, сколько ему потребуется. Поэтому для него важно сейчас идти на повышение ставок. Таким образом, он посылает Западу еще один отчаянный сигнал о том, чтобы с ним разговаривали. Он хочет вести переговоры", - добавил он.

20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях приняли решение провести "референдумы о присоединении" к РФ.

21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России.

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала решение РФ о мобилизации признаком слабости и провала.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что указ о частичной мобилизации свидетельствует о поражении РФ в войне с Украиной.

21 сентября МИД Китая после заявления российского диктатора Владимира Путина о частичной мобилизации и проведении псевдореферендумов на оккупированных территориях призвал РФ и Украину сесть за стол переговоров.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb