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Последние 3 дня россияне активно перебрасывают резервы через Мариуполь в направлении Бердянска, - Андрющенко

15 сентября, 2023 пятница
16:33
Война с Россией

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что последние три дня оккупанты активно перебрасывают резервы из других участков фронта на Запорожское направление

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"За последние три дня передвижение российской техники через Мариуполь увеличилось. Они опрокидывают эту технику именно на Запорожское направление. При этом нельзя сказать, что увеличился именно трафик этой техники. Ведь мы наблюдаем опрокидывание резервов и точно с другого участка фронта. То есть эта техника заходит не с территории России, то есть они сняли часть своих войск с какого-то участка фронта для того, чтобы усилить другое направление.

Советник городского главы добавил, что такое передвижение российских войск происходит часто.

"Где-то 1,5 месяца назад происходила такая же ситуация. Тогда мы узнали, что это были подразделения морской пехоты окупантов. Через неделю уже было обратное движение их войск. Везли они раненых и убитых в больницы и морги. Поэтому надеемся, что на этот раз их ждет такая же участь", - добавил он.

Украина
Россия
Запорожье
Мариуполь
Мелитополь
російська армія
Бердянск
Донетчина
окупанти
Контрнаступление ЗСУ
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