Последние 3 дня россияне активно перебрасывают резервы через Мариуполь в направлении Бердянска, - Андрющенко
Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что последние три дня оккупанты активно перебрасывают резервы из других участков фронта на Запорожское направление
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"За последние три дня передвижение российской техники через Мариуполь увеличилось. Они опрокидывают эту технику именно на Запорожское направление. При этом нельзя сказать, что увеличился именно трафик этой техники. Ведь мы наблюдаем опрокидывание резервов и точно с другого участка фронта. То есть эта техника заходит не с территории России, то есть они сняли часть своих войск с какого-то участка фронта для того, чтобы усилить другое направление.
Советник городского главы добавил, что такое передвижение российских войск происходит часто.
"Где-то 1,5 месяца назад происходила такая же ситуация. Тогда мы узнали, что это были подразделения морской пехоты окупантов. Через неделю уже было обратное движение их войск. Везли они раненых и убитых в больницы и морги. Поэтому надеемся, что на этот раз их ждет такая же участь", - добавил он.
- В четверг, 7 сентября, во временно оккупированном Мариуполе раздавались громкие взрывы. После них начался пожар, а россияне подняли авиацию
- В среду, 30 августа, во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы. Предварительно, в городе работала ПВО. Также известно, что захватчики подняли авиацию.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.64 Покупка 37.64Продажа 38.41
- EUR Покупка 40.3Продажа 41.29
- Актуальное
- Важное