Последнее из Казахстана: уже 6 тыс. задержанных, 164 погибших, большинство митингующих ушли домой, вокруг городов стоят блокпосты

Таковы обнародованные днем в воскресенье, 9 января 2021 года, данные Министерства здравоохранения страны, передает Еспресо.TV со ссылкой на Radio Azattyq.



В сообщении Минздрава указаны три региона и самый большой город страны. В Алматы, по данным министерства, погибли 103 человека (в том числе двое детей), в Кызылордынской области - 21 человек, в Жамбылской - 10, в Алматинской - восемь. На какие города и регионы приходятся остальные 22 погибших неизвестно. Данные не уточняются.



"Власти Казахстана впервые с 5 января опубликовали количественные сведения о погибших. Ранее сообщалось о гибели 28 сотрудников МВД и 26 "вооруженных людей", - отмечает радиостанция.



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По данным информационного агентства KazTAG, в стране продолжается полицейская операция. Жителей крупных городов просят не выходить без нужды из дома.



В столице, городе Нур-Султан, не работает интернет и действует комендантский час – с 23:00 до 07:00.



МВД Республики Казахстан заявляет о 5 969 задержанных лицах (134 из них – по подозрению в "совершении особо тяжких преступлений", еще 300 – якобы пытались уйти из Кахастана путем нелегального пересечения границы).



При въезде/выезде в областные центры установлены блокпосты, проверяются автомобили.





Также продолжаются аресты.



Сравнительно самой сложной ситуация остается в Алматинской области, сегодня ночью там снова были слышны выстрелы.



В городах Жанаозен и Актау, где еще вчера, 8 января 2022 года, большинство мирных митингующих принципиально не шли домой до полного выполнения их политических требований, сегодня, 9 января, как можно узнать из открытых источников, они все же покинули центральные площади.





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