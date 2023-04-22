Последнее интервью Олега Барны: Мос**ли — звери и изверги

Интервью было записано за несколько дней до гибели экс-нардепа.

Олег Барна рассказал, что в гражданской жизни он был учителем физики, математики и защиты отечества в одной из школ Тернопольской области. Народным депутатом он был в период с 2014 по 2019 год.

По словам Барны, с 2008 года он снят с военного учета в связи с инвалидностью (перелом таза, шурупы на всю жизнь, ранения и контузия на Майдане), он пошел добровольцем воевать. За день до начала полномасштабного вторжения России он был на эфире в Киеве и поздно вечером возвращался домой. А в 04:00 родственники из Харьковской области позвонили по телефону экс-нардепу и сообщили, что по ним летят российские ракеты.

"Жена говорит: "Может займешься волонтерством?", я говорю: хорошо. А потом она увидела, как я с чердака снимаю свой военный вещмешок и все поняла. Дело в том, что я трус, потому что знаю, кто такие мос**ли — звери и изверги. Поэтому я очень боялся и боюсь, чтобы этот зверь не пришел в наш дом на Галичине", — рассказал Олег Барна.