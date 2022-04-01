"Последнее, что мы хотим – санкции от ЕС и США": в Казахстане заявляют, что не планируют помогать России обходить ограничения

Об этом заявил первый заместитель главы Администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов в интервью Euractiv , передает Укринформ.

По словам чиновника, одной из целей переговоров с ЕС было продемонстрировать, что Казахстан не будет являться инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС.

«Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью Евразийского экономического союза с Россией и Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому последнее, чего мы хотим, это вторичные санкции США и ЕС в отношении Казахстана", – сказал Сулейменов.

Он добавил, что Казахстан продолжит инвестировать и привлекать инвестиции в РФ, поскольку по-другому экономика страны не может.



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Сулейменов заверил страна, сделает все возможное, чтобы контролировать подсанкционные товары и инвестиции от подсанкционных лиц.

"Казахстан не является частью этого конфликта. Да, мы входим в Евразийский экономический союз, но мы независимое государство со своей системой, и мы будем соблюдать ограничения, наложенные на Россию и Беларусь", - подчеркнул Сулейменов.