"Последнее, что мы хотим – санкции от ЕС и США": в Казахстане заявляют, что не планируют помогать России обходить ограничения
Казахстан не будет выступать инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС
Об этом заявил первый заместитель главы Администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов в интервью Euractiv , передает Укринформ.
По словам чиновника, одной из целей переговоров с ЕС было продемонстрировать, что Казахстан не будет являться инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС.
«Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью Евразийского экономического союза с Россией и Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому последнее, чего мы хотим, это вторичные санкции США и ЕС в отношении Казахстана", – сказал Сулейменов.
Он добавил, что Казахстан продолжит инвестировать и привлекать инвестиции в РФ, поскольку по-другому экономика страны не может.
Читайте также: Казахстан заявил о нейтралитете в войне России против Украины
Сулейменов заверил страна, сделает все возможное, чтобы контролировать подсанкционные товары и инвестиции от подсанкционных лиц.
"Казахстан не является частью этого конфликта. Да, мы входим в Евразийский экономический союз, но мы независимое государство со своей системой, и мы будем соблюдать ограничения, наложенные на Россию и Беларусь", - подчеркнул Сулейменов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.37Продажа 32.92
- Актуальное
- Важное