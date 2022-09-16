После зверств россиян в Изюме не должно идти речи о типе оружия для Украины, — Чалый

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я считаю, что до промежуточных выборов в конгресс в США будет принято решение о признании России страной-террористом. Как бы там ни было, но такое решение должно быть принято. Даже если это решение трудно воплотить технически. Все можно откорректировать и двухпартийная инициатива в конгрессе имеет все шансы реализоваться", - пояснил Чалый.

Дипломат отметил важность огласки о зверствах россиян в Изюме в мировом информационном пространстве.

"Другие страны решились принять решение о признании России страной-террористом. Нам же нужно усилить работу в подготовке трибунала над российскими военными преступниками. В том числе и работу в информационном пространстве. Поэтому очень правильно, что в Изюм поедут журналисты. Это просто ужасная ситуация. Именно поэтому весь мир должен об этом знать. После Изюма уже не должно быть разговоров о типах вооружения для Украины. Все должны понять, что чем дольше оккупанты находятся на территории Украины, тем больше таких зверств они будут совершать", - добавил он.