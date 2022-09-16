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После зверств россиян в Изюме не должно идти речи о типе оружия для Украины, — Чалый

16 сентября, 2022 пятница
21:49
война с Россией

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США 2015-2019 гг. Валерий Чалый считает, что Украина должна получить все виды оружия, которые нужны для того, чтобы деоккупировать собственные территории

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я считаю, что до промежуточных выборов в конгресс в США будет принято решение о признании России страной-террористом. Как бы там ни было, но такое решение должно быть принято. Даже если это решение трудно воплотить технически. Все можно откорректировать и двухпартийная инициатива в конгрессе имеет все шансы реализоваться", - пояснил Чалый.

Дипломат отметил важность огласки о зверствах россиян в Изюме в мировом информационном пространстве.

"Другие страны решились принять решение о признании России страной-террористом. Нам же нужно усилить работу в подготовке трибунала над российскими военными преступниками. В том числе и работу в информационном пространстве. Поэтому очень правильно, что в Изюм поедут журналисты. Это просто ужасная ситуация. Именно поэтому весь мир должен об этом знать. После Изюма уже не должно быть разговоров о типах вооружения для Украины. Все должны понять, что чем дольше оккупанты находятся на территории Украины, тем больше таких зверств они будут совершать", - добавил он.

  • Вооруженные силы Украины вернули уже около 6 тысяч квадратных километров временно оккупированных решистами территорий.
  • 13 сентября стало известно, что ВСУ в Харьковской области за неделю освободили более 300 населенных пунктов, операция по деоккупации продолжается.
  • 15 сентября Уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко рассказал, что в Изюме было найдено массовое захоронение на сотни человек.
  • Владимир Зеленский сообщил, что необходимые процессуальные действия уже начались.
  • Жительница Изюма Анастасия Бугера рассказала о 5 месяцах в оккупации.
  • Бойцы "восемьдесятки" рассказали о деоккупации Изюма: российские оккупанты почти полностью уничтожили город Изюм на Харьковщине. В городе вряд ли можно найти здание, не пострадавшее от российского железа.
  • В деоккупированном Изюме Харьковской области приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения. Вероятно, их количество будет превышать число погибших в Буче на Киевщине.
  • На освобожденной территории Харьковской области правоохранители обнаружили около 50 тел погибших мирных жителей, а возле Изюма - место массового захоронения с около 445 могилами.

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Украина
Россия
терроризм
Харковщина
Изюм
воєнні злочини Росії
наступление ВСУ
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