После "золотых" яиц - "бриллиантовые" яблоки
За картофель по 22 грн и яйца по 170 наказали стрелочников. Несколько показательных отставок, уголовное дело, которое замнут, и можно воровать дальше
А ведь главное зло — Актив Компани, поставляющая в армию продукты по завышенным ценам, как поставляла, так и поставляет продукты в армию.
Татьяна Николаенко обнародовала накладную, где то самое ООО "Актив Компани" пыталось продать в подразделение ВСУ яблоки по... 51 гривне за кило! А чтобы яблоки, размером с яйцо, легче продавались по цене киви, для них придумали название "поздние яблоки". Что такое "яблоки поздние", я не представляю. Пожалуй, что-то весьма ценное по логике проходимцев из Минобороны.
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Военных это до***ло и они отказались принимать пищу по такой цене. Написали рапорт наверх. Да, на тот самый верх, который и запустил "Актив Компани" поставлять еду в армию. Пожалуй, генералы по снабжению теперь сами себя выпорют
Конец истории таков. Военных это до***ло и они отказались принимать пищу по такой цене. Написали рапорт наверх. Да, на тот самый верх, который и запустил "Актив Компани" поставлять еду в армию. Наверное, генералы по снабжению теперь сами себя выпорют.
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История свеженькая, от 8 марта. Уже после всех скандалов. Них*я не боятся, суки.
Но есть и хорошие новости. Если вы это прочли и вам стало грустно, всегда можно открыть страницу Резникова и посмотреть, какая у него приятная улыбка, как классно он говорит по-английски и как забавно показывает руками самолетики.
Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блогер.
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