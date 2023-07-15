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После значительных потерь во время контрнаступления Украина изменила свою тактику, - NYT

15 июля, 2023 суббота
15:17
Война с Россией

ВСУ изменили тактику контрнаступления, сосредоточившись на истощении российских войск с помощью артиллерии и ракет большой дальности, вместо атак по минным полям

Об этом пишет The New York Times.

По данным американских и европейских чиновников, в течение первых двух недель контрнаступления Сил обороны, около 20% украинской военной техники получили повреждения или были уничтожены. Среди потерь и западные боевые машины, такие как танки и бронетранспортеры, на которые украинские силы рассчитывали для отражения российской агрессии.

Однако уровень потерь снизился до 10% в последующие недели благодаря тому, что Украина изменила тактику, сохранив больше войск и техники, необходимых для большого наступления.

"Некоторые улучшения произошли благодаря тому, что Украина изменила тактику, сосредоточившись больше на истощении российских войск артиллерией и ракетами большой дальности, чем на атаках по вражеским минным полям", - говорится в сообщении.

Однако потери врага также уменьшились, поскольку само контрнаступление замедлилось, а иногда даже останавливалось из-за того, что украинские солдаты сталкиваются с грозной обороной России.

"И, несмотря на потери, украинцы пока прошли только пять из 60 миль (8,4 километра из 96,5), которые они надеются преодолеть, чтобы выйти к морю на юге и разделить российские войска на две части", - отмечает издание. .

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Утром 3 июля Анна Маляр сообщила, что за прошедшую неделю украинские военные уволили около 38 кв. км территорий.

4 июля писалось, что украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области и на юге.

В течение 6 июля ВСУ продвигались и закреплялись на позициях по трем направлениям - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому, а на Купянском продолжили держать оборону.

7 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута и перемалывают врага на юге – соотношение потерь в армии РФ больше в пять раз. В тот же день украинские военные добились тактически значительных успехов в районе Бахмута. В то же время продолжили контрнаступление по меньшей мере на трех других направлениях фронта.

Впоследствии глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что чеченское спецподразделение "Ахмат" перебросили на Бахмутское направление: кадыровцы якобы находились в Клищиевке.

10 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что Бахмут находится под огневым контролем украинских Сил обороны. А Генштаб ВСУ отмечал: с начала контрнаступления ВСУ освободили 169 км² украинской земли на Мелитопольском и Бердянском направлениях - площадь соразмерна размерам Одессы. На Бахмутском направлении Силы обороны вернули 24 км украинских территорий.

12 июля Генштаб сообщил, что ВСУ попали по гостинице "Дюна" в Бердянске, о чем сообщалось ранее. Россияне грузовиками вывозили тела убитых военных. Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по ЗРК противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника.

13 июля стало известно, что Силы обороны сдерживают наступление войск РФ на Востоке, продвигаются по флангам Бахмута и уничтожают врага на Юге.

14 июля сообщали, что Силы обороны на Мелитопольском направлении через неделю продвинулись на юг и юго-восток на 1700 м.

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