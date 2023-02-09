После землетрясения в Турции под завалами предположительно находятся 5 украинцев, - МИД
В результате землетрясения в Турции 5 украинцев могут находиться под завалами, еще с 22 гражданами нашей страны не удается установить связь
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в facebook .
По его словам, по состоянию на 12:00 9 февраля, украинские консулы отправились в зону стихийного бедствия на юге Турции для помощи украинцам и везут теплую одежду, предметы первой необходимости, лекарства. На месте они будут координировать поиски пропавших граждан, медицинскую помощь пострадавшим и организацию эвакуации.
"Имеем информацию о вероятном пребывании 5 украинцев под завалами. МИД и посольство активно взаимодействуют с турецкими властями ради их спасения.
1 гражданка была госпитализирована. Угроз ее жизни нет", - написал Николенко.
Он добавил, что всего дипломаты уже разыскали 103 украинца, еще 22 граждан пока не выходят на связь.
"Работаем над установлением мест их нахождения, поддерживаем связь с родными", – заверили в МИД.
- 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии в сутки произошло два мощных землетрясения магнитудой более 7 баллов.
- 8 февраля в Турцию прибыла группа украинских спасателей и парамедиков.
- По состоянию на утро 9 февраля общее число погибших в Турции и Сирии в результате землетрясения достигло 12 049 человек, еще 52 979 получили ранения.
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