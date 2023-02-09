Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в facebook .

По его словам, по состоянию на 12:00 9 февраля, украинские консулы отправились в зону стихийного бедствия на юге Турции для помощи украинцам и везут теплую одежду, предметы первой необходимости, лекарства. На месте они будут координировать поиски пропавших граждан, медицинскую помощь пострадавшим и организацию эвакуации.

"Имеем информацию о вероятном пребывании 5 украинцев под завалами. МИД и посольство активно взаимодействуют с турецкими властями ради их спасения.

1 гражданка была госпитализирована. Угроз ее жизни нет", - написал Николенко.

Он добавил, что всего дипломаты уже разыскали 103 украинца, еще 22 граждан пока не выходят на связь.

"Работаем над установлением мест их нахождения, поддерживаем связь с родными", – заверили в МИД.