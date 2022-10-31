После заявлений о выходе России из зерновых договоренностей, пшеница подорожала в Европе на 5%.

Об этом сообщает в Медиацентре народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

"Сразу после спекулятивных заявлений России о работе зерновых коридоров, цены на пшеницу в Европе выросли на 5%. Если морской коридор прекратит свою работу, нам придется экспортировать автомобильным транспортом. И вместо того, чтобы наши аграрии получили деньги, они будут платить за логистику, – заявил Соломчук.

29 октября Россия объявила о "остановке" взятых на себя обязательств в рамках соглашения о безопасном экспорте украинского зерна по Черному морю.

Президент США Джо Байден заявил, что в мире усилится голод из-за решения России заблокировать зерновое соглашение.

В Кремле не называют условия возобновления экспорта зерна из украинских портов, которые РФ блокирует.

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит прилагать усилия по экспорту зерна из украинских портов, несмотря на заявление России о выходе из соглашения.

Утром 31 октября РФ пыталась помешать движению украинских зерновых судов – передавала информацию от Совместного координационного центра о запрете.

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