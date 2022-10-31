После заявлений о выходе России из зерновых договоренностей, пшеница подорожала в Европе на 5%.
В Европе на 5% подорожала украинская пшеница. Причиной этого называют заявления о выходе РФ из зерновых договоренностей
Об этом сообщает в Медиацентре народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.
"Сразу после спекулятивных заявлений России о работе зерновых коридоров, цены на пшеницу в Европе выросли на 5%. Если морской коридор прекратит свою работу, нам придется экспортировать автомобильным транспортом. И вместо того, чтобы наши аграрии получили деньги, они будут платить за логистику, – заявил Соломчук.
- 29 октября Россия объявила о "остановке" взятых на себя обязательств в рамках соглашения о безопасном экспорте украинского зерна по Черному морю.
- Президент США Джо Байден заявил, что в мире усилится голод из-за решения России заблокировать зерновое соглашение.
- В Кремле не называют условия возобновления экспорта зерна из украинских портов, которые РФ блокирует.
- Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит прилагать усилия по экспорту зерна из украинских портов, несмотря на заявление России о выходе из соглашения.
- Утром 31 октября РФ пыталась помешать движению украинских зерновых судов – передавала информацию от Совместного координационного центра о запрете.
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