После заявлений Эрдогана Кипр поднимет вопрос оккупированного города в Совбезе ООН

Об этом пишет Reuters .



В среду Кипр обратился в Совет Безопасности ООН по поводу планов властей турок-киприотов частично восстановить заброшенный курорт. Речь идет о курорте-призраке Вароша, который был самым популярным местом отдыха на востоке острова до 1974 года, когда оказался под контролем непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).



Турки-киприоты, которых поддерживает Анкара, заявили во вторник, 20 июля, что район города Фамагуста - Вароша (по-турецки Марас, - ред.), который ранее рассматривался для возвращения грекам-киприотам, попадет под гражданский контроль и будет открытым для потенциального переселения.



Это вызвало гневную реакцию международно признанного кипрского правительства Кипра и хор неодобрения западных государств во главе с США, которые назвали этот шаг "неприемлемым".



Читайте также: Эрдоган заявил о демилитаризации оккупированного курортного города Фамагуста в Северном Кипре: в ЕС и США протестуют



"Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш глубоко обеспокоен решением турков-киприотов и Турции", - говорится в сообщении пресс-секретаря ООН Фархана Хака.



"Генеральный секретарь неоднократно призывал все стороны воздерживаться от односторонних действий, которые провоцируют напряженность и могут скомпрометировать текущие усилия с целью поиска общего языка между сторонами по длительному урегулированию кипрского вопроса", - сказал Хак.



Хак заявил, что позиция ООН по Вароше остается неизменной и руководствуется соответствующими резолюциями Совета Безопасности.



Турция отклонила критику в свою сторону со стороны ООН.



17 тыс. кипрских греков, жителей Вароши, бежали от наступления турецких войск в августе 1974 года. С тех пор район оставался пустующим, огражденным колючей проволокой и запрещающими знаками въезда. Резолюции Организации Объединенных Наций призвали передать эту территорию администрации ООН.