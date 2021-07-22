После заявлений Эрдогана Кипр поднимет вопрос оккупированного города в Совбезе ООН
21 июля Кипр обратился в Совбез ООН с по поводу планов властей Северного Кипра, которые были озвучены во время визита президента Турции на остров по демилитаризации района Вароша в городе Фамагуста, откуда в 1974 году бежали 17 тыс. греков-киприотов
Об этом пишет Reuters .
В среду Кипр обратился в Совет Безопасности ООН по поводу планов властей турок-киприотов частично восстановить заброшенный курорт. Речь идет о курорте-призраке Вароша, который был самым популярным местом отдыха на востоке острова до 1974 года, когда оказался под контролем непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).
Турки-киприоты, которых поддерживает Анкара, заявили во вторник, 20 июля, что район города Фамагуста - Вароша (по-турецки Марас, - ред.), который ранее рассматривался для возвращения грекам-киприотам, попадет под гражданский контроль и будет открытым для потенциального переселения.
Это вызвало гневную реакцию международно признанного кипрского правительства Кипра и хор неодобрения западных государств во главе с США, которые назвали этот шаг "неприемлемым".
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"Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш глубоко обеспокоен решением турков-киприотов и Турции", - говорится в сообщении пресс-секретаря ООН Фархана Хака.
"Генеральный секретарь неоднократно призывал все стороны воздерживаться от односторонних действий, которые провоцируют напряженность и могут скомпрометировать текущие усилия с целью поиска общего языка между сторонами по длительному урегулированию кипрского вопроса", - сказал Хак.
Хак заявил, что позиция ООН по Вароше остается неизменной и руководствуется соответствующими резолюциями Совета Безопасности.
Турция отклонила критику в свою сторону со стороны ООН.
17 тыс. кипрских греков, жителей Вароши, бежали от наступления турецких войск в августе 1974 года. С тех пор район оставался пустующим, огражденным колючей проволокой и запрещающими знаками въезда. Резолюции Организации Объединенных Наций призвали передать эту территорию администрации ООН.
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