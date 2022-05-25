После завершения войны с Россией Украина должна вступить в НАТО, - американский дипломат Уолкер
Американский дипломат Курт Уолкер считает, что Украина должна вступить в Североатлантический Альянс после завершения войны со страной-агрессором Российской Федерацией
Бывший спецпредставитель США в Украине заявил об этом в Давосе.
"Думаю, после войны с Россией Украина должна стать членом НАТО. Все меняется. Например, перед полномасштабной войной вопрос вступления в Европейский Союз не выглядел перспективным, но после начала агрессии многие вещи будут меняться", - отметил Уолкер.
Дипломат подчеркнул, что решение Владимира Зеленского снять вступление в НАТО с повестки дня правильно, ведь все тогда увидят, что президент России Путин прежде всего стремится уничтожить Украину.
"Я считаю, что гарантия безопасности Украины - это сотрудничество с НАТО. По моему мнению, разумно решение президента Зеленского снять вступление в Североатлантический Альянс с повестки дня, чтобы все увидели, что президент страны-агрессора России Владимир Путин воюет с Украиной не из-за НАТО, а просто хочет уничтожить украинское государство", - заметил Курт Волкер.
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