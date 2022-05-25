Бывший спецпредставитель США в Украине заявил об этом в Давосе.

"Думаю, после войны с Россией Украина должна стать членом НАТО. Все меняется. Например, перед полномасштабной войной вопрос вступления в Европейский Союз не выглядел перспективным, но после начала агрессии многие вещи будут меняться", - отметил Уолкер.

Дипломат подчеркнул, что решение Владимира Зеленского снять вступление в НАТО с повестки дня правильно, ведь все тогда увидят, что президент России Путин прежде всего стремится уничтожить Украину.

"Я считаю, что гарантия безопасности Украины - это сотрудничество с НАТО. По моему мнению, разумно решение президента Зеленского снять вступление в Североатлантический Альянс с повестки дня, чтобы все увидели, что президент страны-агрессора России Владимир Путин воюет с Украиной не из-за НАТО, а просто хочет уничтожить украинское государство", - заметил Курт Волкер.

Временно поверенная США в Украине Кристина Квин заявила, что Украина имеет шанс стать членом НАТО, обойдя этап "План действий по членству".

Дипломат Данил Лубкивский считает, что изменение риторики президента России Владимира Путина по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО означает, что главной целью агрессора является уничтожение Украины.

Политолог Рамис Юнус в эфире Еспресо выразил мнение, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО - политическая сегрегация и двойные стандарты в отношении Украины и Грузии, которых в Альянс брать не хотят.

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