Об этом в эфире Еспресо заявил народный депутат Владимир Арьев.

Он прокомментировал, что Министерство обороны признало , что в 2019 году полностью ликвидировало воинскую часть А0229 – это танковый батальон Десантно-Штурмовых войск, который был расположен в районе Овруча Житомирской области.

"Это подтверждение из Минобороны должно стать одним из документов, который станет основой крупного следствия. Думаю, что после военного положения нужно будет провести ревизию всех решений, которые были приняты до 24 февраля 2022 года. В частности, расформирование танкового батальона в Житомирской области, и вопросы охраны в аэропортах "Киев-1" (Жуляны) и "Киев-2" (Гостомель), и ситуация на юге. Весь комплекс оборонных мер, которые не были предприняты, чтобы эффективно защищаться от вторжения РФ. Про которое почти за год начали предупреждать Украину наши партнеры из США, последние полгода эти предупреждения звучали уже настолько настойчиво, что не обращать внимания мог только недалекий человек", - сказал Арьев.