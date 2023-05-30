После завершения режима Лукашенко у оппозиции Беларусь будет полное право просить введение миротворцев НАТО, - дипломат Санников
У белорусской оппозиции будет полное право потребовать введения миротворческих сил, которые будут состоять из сил НАТО после ухода от власти диктатора Александра Лукашенко, чтобы РФ не захватила Беларусь
Об этом в эфире Еспресо заявил белорусский оппозиционер и экс-замминистра иностранных дел Беларуси Андрей Санников.
"Войдет ли Путин в Беларусь, или попытается поставить ставленника? Наверное. Здесь мы все должны реагировать, и западный мир, прежде всего. У нас будет полное право требовать введения миротворческих сил, которые будут состоять из сил НАТО. Если будет двигаться Москва или с ее помощью будут незаконно перехватывать власть силовики, так это будет как оккупация Крыма", - отметил он.
Санников считает, что эту оккупацию необходимо предупредить и реагировать самым жестким образом – все возможности у Запада есть.
"Мы думаем, как действовать в таком случае. Наши ребята воюют добровольцами в Украине. Они говорят, что воюют и за свободу Беларуси тоже. Впервые появилось вооруженное крыло оппозиции. Нельзя допускать в Беларуси украинского сценария, потому что это чревато еще большей войной". "В первую очередь это повлияет на Украину с очень серьезными последствиями. Именно плацдарм, который Лукашенко предоставил Путину, позволил начать нападение в феврале 2022 года", - подытожил дипломат.
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