Об этом в эфире Еспресо заявил белорусский оппозиционер и экс-замминистра иностранных дел Беларуси Андрей Санников.

"Войдет ли Путин в Беларусь, или попытается поставить ставленника? Наверное. Здесь мы все должны реагировать, и западный мир, прежде всего. У нас будет полное право требовать введения миротворческих сил, которые будут состоять из сил НАТО. Если будет двигаться Москва или с ее помощью будут незаконно перехватывать власть силовики, так это будет как оккупация Крыма", - отметил он.

Санников считает, что эту оккупацию необходимо предупредить и реагировать самым жестким образом – все возможности у Запада есть.

"Мы думаем, как действовать в таком случае. Наши ребята воюют добровольцами в Украине. Они говорят, что воюют и за свободу Беларуси тоже. Впервые появилось вооруженное крыло оппозиции. Нельзя допускать в Беларуси украинского сценария, потому что это чревато еще большей войной". "В первую очередь это повлияет на Украину с очень серьезными последствиями. Именно плацдарм, который Лукашенко предоставил Путину, позволил начать нападение в феврале 2022 года", - подытожил дипломат.