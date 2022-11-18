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После завершения горячей фазы войны противостояние продлится еще 10-15 лет, - военный эксперт Бадрак

18 ноября, 2022 пятница
13:23
война с Россией

Директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что для того, чтобы не было второй попытки Путина, Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Чтобы нам обеспечить свое будущее, надо закрепить национальную идею единства украинцев и то, что у нас есть враг, который будет еще долго. По моему мнению, после завершения горячей фазы войны противостояние будет продолжаться не менее 10-15 лет. И для того, чтобы не состоялась вторая попытка Путина, Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал", - отметил военный эксперт.

Валентин Бадрак объяснил, что это можно сделать комбинированным путем, то есть с одной стороны получать от западных партнеров вооружение и технологии, а также запустить ряд проектов совместных производств и экономических программ в области безопасности. А с другой – активизировать интеграцию собственного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в это дело.

"В частности, независимо от позиции наших партнеров, мы можем, а этот вопрос уже изучен и исследован на уровне разработчиков ракетной техники, создать ракету сначала с дальностью 500 км, затем 1000 км, а некоторые разработчики уверяют, что мы можем в скором будущем создать ракету дальностью 1500 км. Также разработчики говорят, что в этом нет особых проблем при помощи западных государств с некоторыми комплектующими и элементами. Ракетную технику мы можем производить полностью самостоятельно, но определенные элементы нам все-таки нужно было бы получать пока наш ОПК не оправится от ударов, которые нанес путинский режим", - прокомментировал Бадрак.

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