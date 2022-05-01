После завершения части эвакуации из Азовстали Россия возобновила обстрелы завода, – командир бригады Нацгвардии
Российские войска возобновили обстрелы завода "Азовсталь" в Мариуполе, как только завершилась эвакуация части украинцев
Об этом заявил командир 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Денис Шлега в эфире телемарафона.
Он добавил, что до этого россияне два дня соблюдали режим "тишины".
Шлега отметил, что россияне снова обстреливают завод из всех видов оружия.
- Напомним, российская сторона долгое время не выпускала гражданских из Азовстали.
- Вечером в субботу, 30 апреля, окупанты пропустили на выход из комбината первых 20 гражданских .
- При этом в подземных укрытиях под Азовсталью продолжают оставаться уцелевшие "азовцы", пограничники и морские пехотинцы ВСУ.
- Украинских военных выпускать из Азовстали россияне отказываются. Среди них немало раненых.
- 1 мая 2022 года при содействии ООН и Красного Креста с территории осаженого россиянами металлургического комбината "Азовсталь" удалось вывезти 100 гражданских лиц .
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 2 мая эвакуированные должны прибыть в Запорожье и выразил надежду, что россияне будут соблюдать все необходимые условия для дальнейшей эвакуации людей из Мариуполя.
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