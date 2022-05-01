После завершения части эвакуации из Азовстали Россия возобновила обстрелы завода, – командир бригады Нацгвардии

Об этом заявил командир 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Денис Шлега в эфире телемарафона.

Он добавил, что до этого россияне два дня соблюдали режим "тишины".



Шлега отметил, что россияне снова обстреливают завод из всех видов оружия.

Напомним, российская сторона долгое время не выпускала гражданских из Азовстали.

Вечером в субботу, 30 апреля, окупанты пропустили на выход из комбината первых 20 гражданских .

При этом в подземных укрытиях под Азовсталью продолжают оставаться уцелевшие "азовцы", пограничники и морские пехотинцы ВСУ.

Украинских военных выпускать из Азовстали россияне отказываются. Среди них немало раненых.

1 мая 2022 года при содействии ООН и Красного Креста с территории осаженого россиянами металлургического комбината "Азовсталь" удалось вывезти 100 гражданских лиц .

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 2 мая эвакуированные должны прибыть в Запорожье и выразил надежду, что россияне будут соблюдать все необходимые условия для дальнейшей эвакуации людей из Мариуполя.