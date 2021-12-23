После запуска "Северного потока-2" цены на газ в Европе не снизятся, - Витренко

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.



"Путин, кроме того, что хочет запустить газопровод не в соответствии с европейскими правилами, еще хочет заставить европейцев перейти обратно на долгосрочные контракты, которые к тому же не были бы привязаны к рынку, хабам, спотам", - подчеркнул он.



По словам Витренко, это позволит Путину проводить политические договоренности и использовать газ как политическое оружие.



"Продажи на хабах, на спотовом рынке дают гораздо меньше возможностей для этого. Поэтому я бы не ожидал, что просто с введением "Северного потока-2" цены на газ упадут", – сказал глава правления Нафтогаза.



Витренко прогнозирует, что с введением газопровода Россия физически прекратит транзит через Украину. Это еще больше обременит ситуацию на рынке газа в Европе.

Напомним, Еврокомиссия не считает российский газопровод "Северный поток-2" проектом общего европейского интереса.