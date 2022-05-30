После запрета мужчинам ехать из Мариуполя оккупанты заблокировали выезд и для женщин, – экс-глава Мангусской РГА Черниця

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"В Мариуполе ситуация, к сожалению, не улучшается. Теперь не только мужчин, но и женщин не выпускают из города до 1 июня. И в принципе невозможно выехать на подконтрольную Украине территорию. Пояснений никаких нет, почему именно так", – сказал он.



Черниця также подчеркнул, что Мариуполь ожидает большой экологической и гуманитарной катастрофы. Поэтому необходимо сейчас немедленно обращаться в международные организации, чтобы избежать страшных последствий.



"Трупные выделения попадают в землю и с грунтовыми водами идут в море. Так что все это сходит в итоге к Азовскому морю, а курортный сезон начинается с 1 июня. Течение же идет как раз от Мариуполя до Мелекино, Ялты и дальше в направлении Бердянска. Таким образом после купания на этих территориях начнутся массовые заражения", – подчеркнул Черниця.

За прошедшую неделю оккупанты вывезли из Мариуполя для фильтрации почти 3 тыс. горожан, в том числе более 300 детей. Их планируется депортировать в РФ.

Депутат городского совета Мариуполя Александр Лашин рассказал, что в оккупированном городе антисанитария, почти во всем городе нет электроэнергии, а улицы затоплены зловонными водами

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