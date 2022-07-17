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Главная Мир После закрытия "Северного потока-1" на техническое обслуживание цена на газ в Германии почти не повысилась, - Bloomberg

После закрытия "Северного потока-1" на техническое обслуживание цена на газ в Германии почти не повысилась, - Bloomberg

17 июля, 2022 воскресенье
16:39
Мир

Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер считает, что закрытие "Северного потока-1" на техническое обслуживание почти не повлияли на цену за газ

Об этом передает Bloomberg со ссылкой на заявление Мюллера.

"Это может означать, что рынки уже оценили потерю поставок российского газа, и что мы достигли плато цены на газ", – глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

Трубопровод должен заработать 21 июля, но до сих пор неизвестно, возобновит ли Россия газоснабжение.

Кроме того, на прошлой неделе европейские цены на газ упали, поскольку Норвегия возобновила его подачу.

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