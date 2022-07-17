Об этом передает Bloomberg со ссылкой на заявление Мюллера.

"Это может означать, что рынки уже оценили потерю поставок российского газа, и что мы достигли плато цены на газ", – глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

Трубопровод должен заработать 21 июля, но до сих пор неизвестно, возобновит ли Россия газоснабжение.

Кроме того, на прошлой неделе европейские цены на газ упали, поскольку Норвегия возобновила его подачу.

10 июля издание Bloomberg сообщило, что Канада вернет Германии турбину для Северного потока, канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение Канады по турбине.

МИД Украины раскритиковал решение Канады о передаче турбины, назвав его опасным прецедентом, а США поддержали Канаду по делув вопросе передачи турбины для Северного потока.

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