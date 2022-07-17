После закрытия "Северного потока-1" на техническое обслуживание цена на газ в Германии почти не повысилась, - Bloomberg
Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер считает, что закрытие "Северного потока-1" на техническое обслуживание почти не повлияли на цену за газ
Об этом передает Bloomberg со ссылкой на заявление Мюллера.
"Это может означать, что рынки уже оценили потерю поставок российского газа, и что мы достигли плато цены на газ", – глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.
Трубопровод должен заработать 21 июля, но до сих пор неизвестно, возобновит ли Россия газоснабжение.
Кроме того, на прошлой неделе европейские цены на газ упали, поскольку Норвегия возобновила его подачу.
- 10 июля издание Bloomberg сообщило, что Канада вернет Германии турбину для Северного потока, канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение Канады по турбине.
- МИД Украины раскритиковал решение Канады о передаче турбины, назвав его опасным прецедентом, а США поддержали Канаду по делув вопросе передачи турбины для Северного потока.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.98
Покупка 35.98Продажа 36.8
-
EUR
Покупка 35.79Продажа 36.85
- Актуальное
- Важное