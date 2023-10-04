После задержания мэра Сум власти в городе перешли в "Слуг народа", - журналистка Валевская

Об этом она сообщила в эфире телеканала "Эспрессо"

"Сейчас так получается, что власть в Сумах, которую представляет действующий мэр от "Батькивщины", перешла к "Слугам народа". Это происходит по какому-то странному стечению обстоятельств так же как в Чернигове и Полтаве. В этих городах убрали мэров, потому что они были не свои", - считает Валевская.

Журналистка добавила, что сегодня планируется проведение заседания городского совета Сум

"У меня есть информация, что сегодня состоится заседание Городского совета. На этом заседании могут быть приняты решения о предстоящем кресле мэра города. Еще сложная история состоит в том, что первого заместителя мэра нет, соответственно не на кого возложить обязанности мэра. Секретарь городского совета. служит в ВСУ. Возможно, Генштаб его отпустит для проведения заседания, или изберут нового секретаря. Но в любом случае это будет представитель действующей власти. Поэтому надо понимать, что Сумы сейчас переходят под полный контроль "Слуг народа", - добавила она.