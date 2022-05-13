Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Контрнаступление со стороны ВСУ уже идет на харьковском плацдарме. После того, как Север и северо-восточное направление будут полностью зачищены от российских оккупантов, я предполагаю, что будет еще выход в сторону Волчанска, то потом мы увидим действия ВСУ уже непосредственно на юго-запад. -восточном направлении", – сказал эксперт.



Коваленко также отметил, что на юго-восточном направлении есть два пути, через которые ВСУ могут совершать контрнаступление. Первый путь может проходить через поселок Чкаловское, а второй – через Балаклею, которые на Харьковщине.

"В Балаклее очень хорошие склады с вооружением и боеприпасами, поэтому это важное стратегически и тактически место. В то же время Чкаловское открывает путь в Купянск, тогда Изюм будет отрезан от логистических возможностей поставки для российских оккупантов боеприпасов и подразделений", - подчеркнул он.

Накануне в Харьковской области украинские подразделения продолжали успешные наступательные действия, освободив от оккупантов уже пятый населенный пункт на протяжении последних дней. На отдельных участках фронта в Харьковской области почти вышли к границе с Россией.

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