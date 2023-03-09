Об этом в Медиацентре рассказал мэр Вадим Бойченко.

"После "хлопка" в Мариуполе, понятно, что они (захватчики, – ред.) перегруппировались, и свои логистические центры, полигоны они вывели за пределы города, потому что город уже стал опасным. То есть они считали это тылом, а сейчас это полоса фронта. И мы видим, что количество военных в городе уменьшилось", – заявил Бойченко.

Мэр отметил, что в Мариуполе ситуация остается сложной, рашисты не прекращают фильтрацию среди мирного населения.

В городе с конца февраля раздаются взрывы, местные жители сообщают о попадании в склады боекомплектов российской армии и военной техники.

Кроме того, Бойченко рассказал, что в Мариуполе при трудоустройстве заставляют на камеру говорить о том, что город разрушили националисты Украины.

"Что они сейчас делают в Мариуполе? Если ты хочешь идти на работу, которую они предлагают – что-то убирать, разбирать эти завалы, то ты должен присягнуть им на веру. То есть включается камера и спрашивают: "А что это произошло в Мариуполе, кто это сделал?". И люди должны сказать, что это сделала не Россия, а сделали националисты Украины", - добавил мэр.