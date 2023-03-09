После взрывов во временно оккупированном Мариуполе россияне перегруппировались за пределы города, - мэр
Мэр Вадим Бойченко заявил, что российские войска перегруппировались и вывели свои логистические центры за пределы Мариуполя после взрывов
Об этом в Медиацентре рассказал мэр Вадим Бойченко.
"После "хлопка" в Мариуполе, понятно, что они (захватчики, – ред.) перегруппировались, и свои логистические центры, полигоны они вывели за пределы города, потому что город уже стал опасным. То есть они считали это тылом, а сейчас это полоса фронта. И мы видим, что количество военных в городе уменьшилось", – заявил Бойченко.
Мэр отметил, что в Мариуполе ситуация остается сложной, рашисты не прекращают фильтрацию среди мирного населения.
В городе с конца февраля раздаются взрывы, местные жители сообщают о попадании в склады боекомплектов российской армии и военной техники.
Кроме того, Бойченко рассказал, что в Мариуполе при трудоустройстве заставляют на камеру говорить о том, что город разрушили националисты Украины.
"Что они сейчас делают в Мариуполе? Если ты хочешь идти на работу, которую они предлагают – что-то убирать, разбирать эти завалы, то ты должен присягнуть им на веру. То есть включается камера и спрашивают: "А что это произошло в Мариуполе, кто это сделал?". И люди должны сказать, что это сделала не Россия, а сделали националисты Украины", - добавил мэр.
- Напомним, в ночь на 23 февраля в Кальмиусском районе временно оккупированного Мариуполя прогремели три взрыва, а на территории металлургического комбината им. Ильича произошел пожар.
- Вечером 24 февраля в центре временно оккупированного Мариуполя также раздался мощный взрыв.
- Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко утверждал, что захватчики в Мариуполе развернули "контрпартизанские меры" на фоне взрывов в городе.
- Во временно оккупированном Мариуполе враг начинает постепенно отодвигать свои базы и ищут места, где можно перебазировать боеприпасы и склады.
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что захватчики используют Мариуполь и район как логистическую базу. По его словам, противник перебрасывает через Мариуполь танки Т-80 и Т-72 на Угледарское направление.
- Российские террористы начали наносить на военную технику новые отметки. В Мариуполе это зафиксировали.
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