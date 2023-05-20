После взрывов в Мариуполе рашисты перемещаются в Новоазовск, – Андрющенко
После взрывов, накануне раздавшихся в Мариуполе, российские захватчики перемещаются в город Новоазовск, расположенный на побережье Азовского моря, к востоку от Мариуполя
Об этом в telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Последствия вчерашнего хлопка: россияне тянутся по улицам города в Новоазовск", - написал Андрющенко.
Также по его словам, с 6:00 до 7:00 в Мариуполе снова зафиксировали работу ПВО в Левобреженном районе.
Кроме того, около 8:00 зафиксировали активное перемещение вертолетов из Бердянска в сторону Мариуполя вдоль линии моря.
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