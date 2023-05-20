Об этом в telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Последствия вчерашнего хлопка: россияне тянутся по улицам города в Новоазовск", - написал Андрющенко.

Также по его словам, с 6:00 до 7:00 в Мариуполе снова зафиксировали работу ПВО в Левобреженном районе.

Кроме того, около 8:00 зафиксировали активное перемещение вертолетов из Бердянска в сторону Мариуполя вдоль линии моря.