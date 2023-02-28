После взрывов в Мачулищи прибыли самолеты российского центра обслуживания А-50, - "Гаюн"

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларусски Гаюн".

Вечером 26 февраля после информации о взрывах на аэродром Мачулищи прилетели военно-транспортные самолеты Ил-76 (RF-86843) и Ан-26 воздушно-космических сил России. Утром на следующий день Ил-76 вылетел на аэродром Иваново-Северный, а уже 28 февраля около 12:00 туда же улетел Ан-26.

"Гаюн" со ссылкой на источники отмечает, что на аэродроме Иваново-Северный размещен 610-й центр боевого применения и переучивания летного состава, а также авиационно-техническая база и 308-й авиаремонтный завод. Ил-76 ВКС РФ относится к 61-му центру.

"Именно в 610-м центре хранятся, модернизируются и ремонтируются самолеты ДРЛО А-50", - пишут в "Беларусски Гаюн".

Добавляют, что, согласно спутниковым снимкам за июль 2022 года, на аэродроме размещалось по меньшей мере девять самолетов ДРЛО А-50. Еще один был на ремонте.

"Беларусски Гаюн" считает, что эти факты, вероятно, свидетельствуют о проблемах с самолетом ДРЛО А-50, поврежденным беларусскими партизанами.

"За время полномасштабного вторжения РФ в Украину на аэродромах Беларуси в разное время находилось не менее четырех самолетов ДРЛО А-50 (RF-50608 – находится в РБ сейчас, RF-50610, RF-94268, RF-93966). Это означает, что ВКС РФ располагали не менее чем четырьмя рабочими А-50 (до 26 февраля 2023 года)", - говорится в сообщении.