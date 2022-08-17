После взрывов в Крыму захватчики срочно эвакуируют авиатехнику вглубь полуострова и в РФ, - разведка
После взрывов в Крыму захватчики срочно эвакуируют авиатехнику вглубь полуострова и в Россию. Такая активность наблюдается после серии взрывов на объектах военной инфраструктуры временно оккупированного Крыма, в частности, на территории аэродромов Саки и Гвардейское
Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины в телеграме.
Как говорится в сообщении, после взрывов в Крыму рашисты срочно перемещают свои самолеты и вертолеты вглубь полуострова и на аэродромы России.
"Оккупанты проводят мероприятия по частичному перемещению авиационной техники с аэродромов передового базирования в Крыму на запасные аэродромы и аэродромы постоянного базирования на территории РФ. Такая активность отмечена после серии взрывов на объектах военной инфраструктуры временно оккупированного полуострова Крым, в том числе на территории аэродромов Саки (9 августа) и Гвардейское (16 августа)", - пишет ГУР МО Украины.
По данным разведки, наблюдается перелет не менее 24 самолетов и 14 вертолетов.
11 августа на аэродрому Гвардейское было переброшено:
- 5 самолетов Су-27/30 из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек);
- 5 самолетов СУ-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовск).
17 августа отмечен перелет вертолетов:
- 3 вертолета КА-27 из состава 318 отдельного смешанного авиационного полка (Кача) морской авиации ЧФ в Херсонес;
- 3 вертолета КА-27 из состава 318 ОЗМАП в Севастополь;
- 8 вертолетов в Краснодар.
17 августа с аэродрома Бельбек на аэродромы, расположенные на территории РФ, отмечен перелет самолетов:
- 3 самолета Су-35С из состава 23 истребительного авиационного полка (Дземги) 303 смешанной авиационной дивизии (ЗмАД) 11 армии ВВС и ПВО восточного ПО в Приморско-Ахтарск;
- 3 самолета Су-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовск) 1 ЗмАД 4 армии ВВС и ПВО в Приморско-Ахтарск;
- 5 самолетов CУ-27/З0СМ из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек) 27 СМАД 4 армии ВВС и ПВО в Крымск;
- самолет, вероятно МиГ-31 в Геленджик;
- 2 самолета, вероятно МиГ-31 в Кущевск;
Также отмечается, что во время перелета в одном из самолетов МИГ-31 на борту произошел пожар, вероятно, главной силовой установки и навигационного оборудования.
- 9 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке Сакского района, на полуострове начали эвакуацию местных жителей.
- В Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа были слышны взрывы и виден черный дым. В минобороны России подтвердили взрывы на складе с боеприпасами.
- Вечером 16 августа появились первые фото, подтверждающие, что детонация и пожар почти закончились и видны значительные разрушения.
- Боеприпасы перестали детонировать только утром 17 августа.
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