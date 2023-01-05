Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

"5 и 26 декабря 2022 года авиабаза стратегической авиации рядом с Энгельсом была обстреляна, несколько самолетов повреждено. Скорее всего, Россия ответила на эти инциденты общим разгоном самолетов дальней авиации, особенно на аэродромы, расположенные подальше от Украины", - говорится в отчете британской разведки.

Кроме того, в сообщении напомнили о заявлении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова от 27 декабря 2022 года, что Россия перекинула на Дальний Восток тяжелые бомбардировщики Ту-95МС и средние бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации.

Британская разведка добавляет, что самолеты дальней авиации все еще могут запускать крылатые ракеты воздушного базирования по территории Украины, поскольку оружие имеет дальность действия 5000 км, в дополнение к дальности полета бомбардировщиков.

"Однако, эксплуатация из мест рассредоточения придаст дополнительной нагрузки на техническое обслуживание и еще больше истощит ограниченный налет этих устаревших самолетов", - говорится в обзоре.

На аэродроме российского города Энгельс Саратовской области в ночь на 26 декабря раздались взрывы . Оккупанты сообщили о трех погибших российских военнослужащих.

27 декабря спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что после взрывов на аэродроме Энгельс россияне передислоцировали часть авиации с аэродрома Энгельс в Саратовской области РФ, однако аэродром все еще остается рабочим.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb