После взрывов в Энгельсе РФ перебросила авиацию на отдаленные от Украины аэродромы, что усложняет обслуживание самолетов, - британская разведка
Россия перекинула стратегические самолеты на аэродромы, удаленные от Украины из-за взрывов в Энгельсе рядом с аэродромом стратегической авиации. Это усложнит техническое обслуживание устаревших самолетов РФ
Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.
"5 и 26 декабря 2022 года авиабаза стратегической авиации рядом с Энгельсом была обстреляна, несколько самолетов повреждено. Скорее всего, Россия ответила на эти инциденты общим разгоном самолетов дальней авиации, особенно на аэродромы, расположенные подальше от Украины", - говорится в отчете британской разведки.
Кроме того, в сообщении напомнили о заявлении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова от 27 декабря 2022 года, что Россия перекинула на Дальний Восток тяжелые бомбардировщики Ту-95МС и средние бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации.
Британская разведка добавляет, что самолеты дальней авиации все еще могут запускать крылатые ракеты воздушного базирования по территории Украины, поскольку оружие имеет дальность действия 5000 км, в дополнение к дальности полета бомбардировщиков.
"Однако, эксплуатация из мест рассредоточения придаст дополнительной нагрузки на техническое обслуживание и еще больше истощит ограниченный налет этих устаревших самолетов", - говорится в обзоре.
- На аэродроме российского города Энгельс Саратовской области в ночь на 26 декабря раздались взрывы . Оккупанты сообщили о трех погибших российских военнослужащих.
- 27 декабря спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что после взрывов на аэродроме Энгельс россияне передислоцировали часть авиации с аэродрома Энгельс в Саратовской области РФ, однако аэродром все еще остается рабочим.
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