Об этом в эфире " Радио Свобода " сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Возможна активность вражеской авиаций, перегруппировка Черноморского флота в море, они то выводят, то заводят ракетоносители. Вероятность новой атаки достаточно высока, хотя с "калибрами", особенно после Джанкоя, у них возникают проблемы", - сказал он.

Комментируя вражескую атаку по Одесчине , в результате которой ракета влетела в монастырь УПЦ (МП), Братчук сказал, что ей предшествовало информационное алиби оккупантов.

"Еще за сутки до этого россияне начали создавать себе через так называемые СМИ информационное алиби. Как раз это указывало на то, что события в Джанкое будто бы связаны с возможными действиями украинских военных именно из Одессы. Это информационное алиби было создано, и этот риск мы учли", - сказал спикер Одесской ОВА.

Он напомнил, что две вражеские ракеты, выпущенные из истребителя Су-35 в акватории Черного моря 21 марта, ПВО сбила.