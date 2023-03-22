После взрывов в Джанкое у оккупантов есть проблемы с "калибрами", поэтому усилена активность авиации, – Одесская ОВА
После взрывов во временно оккупированном Джанкое у оккупантов возникли проблемы с крылатыми ракетами "Калибр", поэтому они усилили активность авиации над Черным морем
Об этом в эфире " Радио Свобода " сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"Возможна активность вражеской авиаций, перегруппировка Черноморского флота в море, они то выводят, то заводят ракетоносители. Вероятность новой атаки достаточно высока, хотя с "калибрами", особенно после Джанкоя, у них возникают проблемы", - сказал он.
Комментируя вражескую атаку по Одесчине , в результате которой ракета влетела в монастырь УПЦ (МП), Братчук сказал, что ей предшествовало информационное алиби оккупантов.
"Еще за сутки до этого россияне начали создавать себе через так называемые СМИ информационное алиби. Как раз это указывало на то, что события в Джанкое будто бы связаны с возможными действиями украинских военных именно из Одессы. Это информационное алиби было создано, и этот риск мы учли", - сказал спикер Одесской ОВА.
Он напомнил, что две вражеские ракеты, выпущенные из истребителя Су-35 в акватории Черного моря 21 марта, ПВО сбила.
- Поздним вечером 20 марта во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Сообщалось об уничтожении российских крылатых ракет "Калибр", которые везли по железной дороге в Джанкое.
- После ночных взрывов в городе Джанкой на полуострове Крым оккупационные власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.
- В Вооруженных Силах Украины заявили, что взрывы на железной дороге во временно оккупированном городе - сигнал захватчикам , что пора уезжать. Впоследствии в Генштабе рассказали, что целью ударов по временно оккупированному Джанкою была остановка логистического обеспечения РФ во временно оккупированных Мелитополе и Херсоне.
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