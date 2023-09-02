После взрывов на складах в крымском поселке Октябрьское там не могут найти 18 солдат, - росСМИ
22 августа во временно оккупированном крымском поселке Октябрьское на аэродроме сдетонировал склад боеприпасов: по состоянию на 2 сентября там не могут найти 18 российских солдат
Об этом сообщает российское СМИ "Говорит НеМосква".
По информации издания, несмотря на заявления оккупационных властей об отсутствии пострадавших, пока не могут найти 18 российских срочников.
В частности, в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте" в сообществе "Военный госпиталь" появились сообщения о пропавших без вести солдатах. Как говорится в описании группы, "сообщество создано для предоставления информационной помощи участникам СВО и членам их семей".
Отмечается, что тексты объявлений идентичны. В них говорится о 6 и 7 мотострелковых батальонах российской воинской части 12676. Указано, что в общей сложности пропавшими без вести считаются 10 срочников, однако официального подтверждения смерти нет.
"В распоряжении редакции есть документ, в котором воинская часть подтверждает то, что сын нашей собеседницы значится "без вести пропавшим лицом". Там же говорится, что в конце июля и начале августа в Симферополе были организованы встречи с родственниками "для предоставления более детальной информации". Вероятно, на этих встречах родители сдали ДНК-анализ. Ждать подтверждения, как им заявили, придется долго - от 3 до 6 месяцев", - говорится в сообщении.
По словам собеседницы издания, всего есть 18 заявок на пропавших без вести лиц, из них 12 - из воинской части 12676.
Также, по информации "НеМосквы", после взрыва 22 июля было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более человек).
Что известно об атаке на крымский поселок Октябрьское
22 июля оккупационные власти Крыма заявили об атаке объектов инфраструктуры полуострова беспилотниками. Горела нефтебаза в поселке Октябрьское и детонировал склад боеприпасов на расположенном там аэродроме. Кроме того, возник пожар на железнодорожной станции "Элеваторная".
Оккупанты приостановили движение на Крымской железной дороге "для минимизации рисков" и эвакуировали людей в радиусе 5 километров. Тогда глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов сообщил о якобы отсутствии разрушений и пострадавших.
Позже правление стратегических коммуникаций Генштаба Вооруженных Сил Украины подтвердило причастность к совершенным атакам.
"Силы обороны Украины уничтожили нефтебазу и составы армии РФ во временно оккупированном Октябрьском (Красногвардейский район АР Крым)", - говорится в заявлении Страткома.
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