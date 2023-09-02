После взрывов на складах в крымском поселке Октябрьское там не могут найти 18 солдат, - росСМИ

Об этом сообщает российское СМИ "Говорит НеМосква".

По информации издания, несмотря на заявления оккупационных властей об отсутствии пострадавших, пока не могут найти 18 российских срочников.

В частности, в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте" в сообществе "Военный госпиталь" появились сообщения о пропавших без вести солдатах. Как говорится в описании группы, "сообщество создано для предоставления информационной помощи участникам СВО и членам их семей".

Отмечается, что тексты объявлений идентичны. В них говорится о 6 и 7 мотострелковых батальонах российской воинской части 12676. Указано, что в общей сложности пропавшими без вести считаются 10 срочников, однако официального подтверждения смерти нет.

"В распоряжении редакции есть документ, в котором воинская часть подтверждает то, что сын нашей собеседницы значится "без вести пропавшим лицом". Там же говорится, что в конце июля и начале августа в Симферополе были организованы встречи с родственниками "для предоставления более детальной информации". Вероятно, на этих встречах родители сдали ДНК-анализ. Ждать подтверждения, как им заявили, придется долго - от 3 до 6 месяцев", - говорится в сообщении.

По словам собеседницы издания, всего есть 18 заявок на пропавших без вести лиц, из них 12 - из воинской части 12676.

Также, по информации "НеМосквы", после взрыва 22 июля было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более человек).

Что известно об атаке на крымский поселок Октябрьское

22 июля оккупационные власти Крыма заявили об атаке объектов инфраструктуры полуострова беспилотниками. Горела нефтебаза в поселке Октябрьское и детонировал склад боеприпасов на расположенном там аэродроме. Кроме того, возник пожар на железнодорожной станции "Элеваторная".

Оккупанты приостановили движение на Крымской железной дороге "для минимизации рисков" и эвакуировали людей в радиусе 5 километров. Тогда глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов сообщил о якобы отсутствии разрушений и пострадавших.

Позже правление стратегических коммуникаций Генштаба Вооруженных Сил Украины подтвердило причастность к совершенным атакам.

"Силы обороны Украины уничтожили нефтебазу и составы армии РФ во временно оккупированном Октябрьском (Красногвардейский район АР Крым)", - говорится в заявлении Страткома.