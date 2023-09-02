Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией После взрывов на складах в крымском поселке Октябрьское там не могут найти 18 солдат, - росСМИ

После взрывов на складах в крымском поселке Октябрьское там не могут найти 18 солдат, - росСМИ

2 сентября, 2023 суббота
18:56
Война с Россией

22 августа во временно оккупированном крымском поселке Октябрьское на аэродроме сдетонировал склад боеприпасов: по состоянию на 2 сентября там не могут найти 18 российских солдат

Об этом сообщает российское СМИ "Говорит НеМосква".

По информации издания, несмотря на заявления оккупационных властей об отсутствии пострадавших, пока не могут найти 18 российских срочников.

В частности, в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте" в сообществе "Военный госпиталь" появились сообщения о пропавших без вести солдатах. Как говорится в описании группы, "сообщество создано для предоставления информационной помощи участникам СВО и членам их семей".

Отмечается, что тексты объявлений идентичны. В них говорится о 6 и 7 мотострелковых батальонах российской воинской части 12676. Указано, что в общей сложности пропавшими без вести считаются 10 срочников, однако официального подтверждения смерти нет.

"В распоряжении редакции есть документ, в котором воинская часть подтверждает то, что сын нашей собеседницы значится "без вести пропавшим лицом". Там же говорится, что в конце июля и начале августа в Симферополе были организованы встречи с родственниками "для предоставления более детальной информации". Вероятно, на этих встречах родители сдали ДНК-анализ. Ждать подтверждения, как им заявили, придется долго - от 3 до 6 месяцев", - говорится в сообщении.

По словам собеседницы издания, всего есть 18 заявок на пропавших без вести лиц, из них 12 - из воинской части 12676.

Также, по информации "НеМосквы", после взрыва 22 июля было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более человек).

Что известно об атаке на крымский поселок Октябрьское

22 июля оккупационные власти Крыма заявили об атаке объектов инфраструктуры полуострова беспилотниками. Горела нефтебаза в поселке Октябрьское и детонировал склад боеприпасов на расположенном там аэродроме. Кроме того, возник пожар на железнодорожной станции "Элеваторная".

Оккупанты приостановили движение на Крымской железной дороге "для минимизации рисков" и эвакуировали людей в радиусе 5 километров. Тогда глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов сообщил о якобы отсутствии разрушений и пострадавших.

Позже правление стратегических коммуникаций Генштаба Вооруженных Сил Украины подтвердило причастность к совершенным атакам.

"Силы обороны Украины уничтожили нефтебазу и составы армии РФ во временно оккупированном Октябрьском (Красногвардейский район АР Крым)", - говорится в заявлении Страткома.

Россия
Крым
російська армія
оккупированные территории
окупанти
Читайте также:
1 сентября, 2023 пятница
СБУ задержала снайпера, который по приказу ФСБ готовил покушение на командование ВСУ на Запорожье
окупанти орки
2 сентября, 2023 суббота
ISW объяснил, для чего Россия создала "резервную армию"
Віктор Орбан
2 сентября, 2023 суббота
Климкин: В офисе Орбана уже есть план, какие требования предъявлять Украине во время открытия переговоров по ЕС
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 40.68
    Продажа 41.69
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
2 сентября
20:02
Эксклюзив
Путин руководит Россией посредством страха, - социолог Яковенко
20:00
Эксклюзив
Чтобы не было нареканий на затяжную войну, Украине нужно еще лучшее оружие, а на Россию следует налагать еще более сильные санкции, - Макфол
19:59
Малгожата Зих
Снятая с выборов кандидатка в польский Сенат извинилась перед Путиным за то, что назвала его военным преступником
19:26
Обзор
Торги завершены: главные трансферы украинских футболистов за лето-2023
19:25
Игорь Коломойский
Коломойский прибыл в Шевченковский райсуд: выбирают меру пресечения
19:20
Украинский стартап создал проект для ускорения появления крымскотатарского языка в мобильных сервисах: кто может приобщиться
19:06
За сутки на фронте произошло более 15 боевых столкновений, ВСУ нанесли 9 ударов по районам сосредоточения врага, - Генштаб
19:00
Обновлено
УПЛ: "Ворскла" победила "Александрию". Расписание и результаты 6-го тура
18:16
В Тель-Авиве произошли столкновения между противниками и сторонниками диктатуры в Эритрее: около 140 человек ранены
18:13
Целью должен быть Каддафи: экс-премьер Италии обвинил Францию в сбитии гражданского аэролайнера, случившемся в 1980 году
18:10
Эксклюзив
москва, кремль
Политолог Орешкин: Российские генералы понимают, что нужно что-то делать
17:44
Минобороны заявило, что взимает 456 млн гривен с недобросовестного поставщика сухпаев
17:35
Украина получила $232 млн от Всемирного банка на экстренный ремонт жилья
17:30
Эксклюзив
Китай не будет осуждать агрессию РФ против Украины, но и в дальнейшем будет соблюдать нейтралитет, - Майкл Макфол
16:33
Киев вернулся в рейтинг самых комфортных городов от The Economist, но с низким результатом
16:28
Обновлено
РФ ударила из авиации по Одрадокаменке в Херсонской области: погиб мужчина, есть раненые
16:11
В возрасте 76 лет скончался американский певец и автор песен Джимми Баффет
16:00
В Киеве откроют первую библиотеку настольных игр, которые будут выдавать домой, как книги
15:55
Пропаганда РФ сфабриковала фейковый ролик о гибели 400 тысяч украинских военных
15:48
Обстрелы в Харьковской области: в Волчанске и Чугуевском районе есть погибшая и двое раненых
15:39
Эксклюзив
Будут голосовать завезенные россияне за никогда не проживавших в Украине кандидатов: Правозащитник о псевдовыборах РФ на временно оккупированных территориях
15:28
Приложение "Дия"
В скором времени в "Дии" появятся еще четыре новых сервиса
15:19
Обновлено
Нобелевский фонд отозвал приглашение послов РФ, Беларуси и Ирана на церемонию вручения премий
15:15
Курс валют 2 сентября: цены на доллар, евро, злотый
15:00
Эксклюзив
Путин хочет затянуть войну, но речь идет о возможности завершить ее как можно скорее, - российский диссидент Яковенко
15:00
Эксклюзив
В критических случаях Путин сдается под давлением и его угрозы ничего не стоят, - Макфол
14:49
В Бердянске слышали мощный взрыв
14:42
На следующей неделе может обновиться руководство Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, - нардеп
14:36
В России заявили о якобы обстреле Белгородской области: есть погибший
14:24
Россияне обстреляли из минометов Середину-Буду на Сумщине: ранены два энергетика
14:10
В Турции грузовик с песком столкнулся с автобусом: 6 погибших, 42 раненых
14:01
Чтобы остановить контрнаступление ВСУ, россияне поджигают минные поля, - The New York Times
13:56
"Испорть бюллетень": с помощью БПЛА жителей ТОТ призывают игнорировать псевдовыборы
13:51
Белый дом готовится к вероятному импичменту Байдена по инициативе республиканцев, - NBC
13:35
На оккупированных территориях нехватка пресной воды: выдается дозировано только при наличии паспорта РФ
13:33
OPINION
Богдан Буткевич
Движ с Коломойским имеет несколько целей
13:25
Эксклюзив
Независимый политолог Орешкин рассказал, кто в РФ является основной угрозой режиму Путина
13:24
Киберпреступность обойдется Германии в 206 миллиардов евро в 2023 году
13:23
Интервью
Майкл Макфол
Путин больше всего боится потерять Крым, - посол Майкл Макфол в интервью Еспресо
13:15
Продавал гуманитарную помощь для Ирпеня: полиция разоблачила псевдоволонтера
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV