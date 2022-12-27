Об этом в эфире телемарафона 27 декабря сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"После вчерашних известных событий видим, что самолеты там рассредоточены, именно стратегическая авиация, речь идет об аэродроме "Энгельс". Безусловно, там еще остается определенное количество самолетов, но многие из них уже передислоцированы на различные аэродромы, которые могут их принимать, содержать, обслуживать", – сказал он.

По словам представителя командования Воздушных сил, к вечеру 26 декабря было зафиксировано уменьшение активности вражеской авиации.

"Возможно, оккупанты не могли прийти в себя от того "хлопка", который происходил", - сказал Игнат.

При этом он отметил, что угроза массированных обстрелов Украины не миновала, поэтому призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

На аэродроме российского города Энгельс Саратовской области в ночь на 26 декабря раздались взрывы . Оккупанты сообщили о трех погибших российских военнослужащих.