После взрыва в немецком Леверкузене число погибших возросло до двух, более 30 раненых

Об этом пишет Bild .



Количество погибших после огромного взрыва в Леверкузене (Северный Рейн-Вестфалия) выросло до двух. В то же время сообщается об угрозе жизни одном госпитализированы.



Всего в реанимации находится 5 человек, всего в больницы попал 31 человек.



Около 9:40 утра во вторник во вторник взрыв произошел в помещении компании по вывозу мусора Currenta в Chempark Leverkusen, округ Висдорф. Черная туча ядовитого дыма поднялась, распространяясь в северо-восточном направлении.



Менеджер завода Ларс Фридрих заявил:



"Я думаю о раненых и их семьях. Поиски пропавших продолжаются под высоким давлением. К сожалению, надежда найти их живыми уменьшается".



По словам мэра Леверкузена Уве Рихрата, утром в городе можно было услышать "огромный взрыв".

Напомним, 27 июля на западе Германии произошел взрыв на заводе: столб ядовитого черного дыма поднялся в воздух. Его можно было видеть из Кельна.