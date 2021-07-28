После взрыва в немецком Леверкузене число погибших возросло до двух, более 30 раненых
Количество травмированных в результате взрыва на заводе возросло до 31, из них пятеро - в реанимации
Об этом пишет Bild .
Количество погибших после огромного взрыва в Леверкузене (Северный Рейн-Вестфалия) выросло до двух. В то же время сообщается об угрозе жизни одном госпитализированы.
Всего в реанимации находится 5 человек, всего в больницы попал 31 человек.
Около 9:40 утра во вторник во вторник взрыв произошел в помещении компании по вывозу мусора Currenta в Chempark Leverkusen, округ Висдорф. Черная туча ядовитого дыма поднялась, распространяясь в северо-восточном направлении.
Менеджер завода Ларс Фридрих заявил:
"Я думаю о раненых и их семьях. Поиски пропавших продолжаются под высоким давлением. К сожалению, надежда найти их живыми уменьшается".
По словам мэра Леверкузена Уве Рихрата, утром в городе можно было услышать "огромный взрыв".
- Напомним, 27 июля на западе Германии произошел взрыв на заводе: столб ядовитого черного дыма поднялся в воздух. Его можно было видеть из Кельна.
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