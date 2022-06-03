После взорванного авто в Мелитополе коллаборанты начали бежать из города, - местные СМИ
В Мелитополе коллаборанты начали паниковать после подрыва машины семьи Балицкого. Сам "губернатор" попросил перевести его с заместителями в Крым, а начальник военно-гражданской администрации Галина Данильченко заявила, что отказывается от должности
Об этом сообщает местное издание "РИА-Мелитополь".
Самой первой после инцидента отреагировала Галина Данильченко, занимающая должность начальника военно-гражданской администрации. Коллаборантка заявила, что боится за свою жизнь. Оказывается, в день взрыва она ехала вслед за автомобилем племянницы Балицкого. Женщина расценила это, как неудачное покушение на ее жизнь.
Впрочем, российские оккупанты предложили Данильченко уволиться при одном условии – сдаться спецслужбам Украины.
"Не исключено, что сами коллаборанты решили избавиться от Галины Данильченко как отработанного материала. Поэтому подрыв самодельного взрывного устройства является следствием разборок внутри российских структур", - говорится в материале.
Впоследствии "губернатор" Евгений Балицкий попросил перевести его вместе с заместителями в Крым, объяснив свою просьбу тем, что руководить областью он легко сможет и там. Однако самопровозглашенный "премьер-министр" оккупационных властей в Крыму Сергей Аксенов отказал коллаборанту.
Местное СМИ сообщает, что на Галину Данильченко началась "охота". За ее ликвидацию платят 699 долларов на сайте патриотов.
- 30 мая около восьми часов утра в центре Мелитополя прогремел мощный взрыв. Есть несколько пострадавших, среди которых племянница коллаборациониста Евгения Балицкого.
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