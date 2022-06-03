Об этом сообщает местное издание "РИА-Мелитополь".

Самой первой после инцидента отреагировала Галина Данильченко, занимающая должность начальника военно-гражданской администрации. Коллаборантка заявила, что боится за свою жизнь. Оказывается, в день взрыва она ехала вслед за автомобилем племянницы Балицкого. Женщина расценила это, как неудачное покушение на ее жизнь.

Впрочем, российские оккупанты предложили Данильченко уволиться при одном условии – сдаться спецслужбам Украины.

"Не исключено, что сами коллаборанты решили избавиться от Галины Данильченко как отработанного материала. Поэтому подрыв самодельного взрывного устройства является следствием разборок внутри российских структур", - говорится в материале.

Впоследствии "губернатор" Евгений Балицкий попросил перевести его вместе с заместителями в Крым, объяснив свою просьбу тем, что руководить областью он легко сможет и там. Однако самопровозглашенный "премьер-министр" оккупационных властей в Крыму Сергей Аксенов отказал коллаборанту.

Местное СМИ сообщает, что на Галину Данильченко началась "охота". За ее ликвидацию платят 699 долларов на сайте патриотов.

30 мая около восьми часов утра в центре Мелитополя прогремел мощный взрыв. Есть несколько пострадавших, среди которых племянница коллаборациониста Евгения Балицкого.

Депутат Запорожского райсовета Дмитрий Кирильчук убежден, что оккупанты испытывают напряжение из-за действий украинских партизан и понимают, что они активно работают.

2 июня "губернатор" Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о национализации принадлежащего Украине имущества.

Оккупанты незаконно назначили бывшего народного депутата Верховной Рады Евгения Балицкого "губернатором" Запорожской области.

Оккупанты планируют раздать российские паспорта в Мелитополе.

27 мая сотрудники Таврического государственного агротехнологического университета сообщили, что в здание вуза ворвались с оружием российские кафиры, так же произошло и в Мелитопольском педагогическом университете.

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