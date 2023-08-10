Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью Corriere della Sera .

"Он (Путин, – ред.) совершил слишком много очень серьезных преступлений. Существуют другие дипломатические способы опосредованной борьбы. Но нам понятно, что мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за одним столом", – сказал дипломат.

"Мы можем вести переговоры с Россией после вывода их войск из наших земель, но не с Путиным. Этой цели можно достичь с помощью войны и дипломатии. Наши генералы заботятся о первом, их задаче подтолкнуть россиян к отступлению и понять, что говорить лучше, чем говорить воевать. Я забочусь о дипломатии и диалоге, когда это возможно", - добавил он.

По его словам, переговоры к выводу войск вряд ли возможны, потому что россиянам верить нельзя.

"Мы не верим россиянам на слово, никто в здравом уме не поверит", - подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что Украина будет делать все, чтобы сделать невозможным повторное нападение в будущем.