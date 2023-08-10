После вывода войск из Украины переговоры с Россией возможны, но не с Путиным – Кулеба
После вывода российских войск из Украины президент Владимир Зеленский может согласиться на переговоры с Россией, но не с диктатором Владимиром Путиным
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью Corriere della Sera .
"Он (Путин, – ред.) совершил слишком много очень серьезных преступлений. Существуют другие дипломатические способы опосредованной борьбы. Но нам понятно, что мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за одним столом", – сказал дипломат.
"Мы можем вести переговоры с Россией после вывода их войск из наших земель, но не с Путиным. Этой цели можно достичь с помощью войны и дипломатии. Наши генералы заботятся о первом, их задаче подтолкнуть россиян к отступлению и понять, что говорить лучше, чем говорить воевать. Я забочусь о дипломатии и диалоге, когда это возможно", - добавил он.
По его словам, переговоры к выводу войск вряд ли возможны, потому что россиянам верить нельзя.
"Мы не верим россиянам на слово, никто в здравом уме не поверит", - подчеркнул Кулеба.
Он отметил, что Украина будет делать все, чтобы сделать невозможным повторное нападение в будущем.
- 9 августа президент ОАЭ заявил о желании организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского на конференции ООН по климату. В Госдепе, комментируя эту инициативу, сказали , что Зеленский должен сам решать, соглашаться ли ему на переговоры. "Препятствием всегда было и остается то, что Владимир Путин не отказался от своих империалистических целей, не отказался от убеждения, что Украина, по его словам, не является настоящей страной. И он не намерен выводить свои войска с территории Украины", - сказал он. представитель Госдепа Мэтью Миллер.
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