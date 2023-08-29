После высадки на Луну Индия планирует запустить космический корабль к Солнцу

Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Запуск Aditya-L1, первой космической индийской обсерватории для изучения Солнца, намечен на 2 сентября", - говорится в сообщении.

Aditya, что на хинди означает "солнце", будет выведен на гало-орбиту в космическом пространстве примерно в 1,5 млн километров (930 000 миль) от Земли, обеспечивая кораблю постоянный четкий обзор Солнца.

"Это обеспечит большее преимущество наблюдений за солнечной активностью и ее влиянием на космическую погоду в режиме реального времени", – рассказали в космическом агентстве.

Космический корабль будет перевозить семь полезных грузов для наблюдения за внешними слоями Солнца, известными как фотосфера и хромосфера, в том числе при помощи детекторов электромагнитного поля и поля частиц.