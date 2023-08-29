После высадки на Луну Индия планирует запустить космический корабль к Солнцу
После того, как Индия стала первой страной, которая смогла посадить аппарат у Южного полюса Луны, запланирован запуск космического корабля для осмотра Солнца
Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).
"Запуск Aditya-L1, первой космической индийской обсерватории для изучения Солнца, намечен на 2 сентября", - говорится в сообщении.
Aditya, что на хинди означает "солнце", будет выведен на гало-орбиту в космическом пространстве примерно в 1,5 млн километров (930 000 миль) от Земли, обеспечивая кораблю постоянный четкий обзор Солнца.
"Это обеспечит большее преимущество наблюдений за солнечной активностью и ее влиянием на космическую погоду в режиме реального времени", – рассказали в космическом агентстве.
Космический корабль будет перевозить семь полезных грузов для наблюдения за внешними слоями Солнца, известными как фотосфера и хромосфера, в том числе при помощи детекторов электромагнитного поля и поля частиц.
- 23 августа посадочная станция Vikram миссии аппарата Chandrayaan-3 совершила успешную посадку на Луне.
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