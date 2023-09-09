После выхода ВСУ на север Бахмута россияне окажутся в окружении, - Свитан
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан отметил, что враг готовится к наращиванию наступательного импульса на Луганском направлении
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Россияне готовятся к наращиванию наступательного импульса. После того, как будут введены резервы ВСУ для прорыва Запорожского фронта, именно в этот момент противник готовится ударить на Луганском направлении. В основном по Купянско-Сватовскому направлению. Также враг будет пытаться удержать наши войска, которые сейчас обходят Бахмут. Если на севере Бахмута мы еще продвинемся на несколько километров в районе Берховки, тогда российский гарнизон попадет в затруднительную ситуацию", - объяснил Свитан.
По словам полковника запаса ВСУ, в настоящее время Силы обороны контролируют вход и выход россиян из Бахмута.
"После выхода ВСУ на север Бахмута, ВСУ полностью закроют россиянам движение из Бахмута. Россияне окажутся в окружении, и не только в оперативном. Поэтому они пытаются удержать наши войска в районе Берховки. К югу от Бахмута наше движение идет в сторону Горловки. И там враг тоже может активизироваться, когда начнется основная часть нашего наступления", - добавил Свитан.
- Российские захватчики не оставляют своих планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Они готовятся взять реванш над украинскими защитниками.
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