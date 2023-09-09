После выхода ВСУ на север Бахмута россияне окажутся в окружении, - Свитан

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Россияне готовятся к наращиванию наступательного импульса. После того, как будут введены резервы ВСУ для прорыва Запорожского фронта, именно в этот момент противник готовится ударить на Луганском направлении. В основном по Купянско-Сватовскому направлению. Также враг будет пытаться удержать наши войска, которые сейчас обходят Бахмут. Если на севере Бахмута мы еще продвинемся на несколько километров в районе Берховки, тогда российский гарнизон попадет в затруднительную ситуацию", - объяснил Свитан.

По словам полковника запаса ВСУ, в настоящее время Силы обороны контролируют вход и выход россиян из Бахмута.

"После выхода ВСУ на север Бахмута, ВСУ полностью закроют россиянам движение из Бахмута. Россияне окажутся в окружении, и не только в оперативном. Поэтому они пытаются удержать наши войска в районе Берховки. К югу от Бахмута наше движение идет в сторону Горловки. И там враг тоже может активизироваться, когда начнется основная часть нашего наступления", - добавил Свитан.