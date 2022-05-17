После выхода из Совета Европы Россия готовится уйти из ВОЗ и ВТО
Министерство иностранных дел направило в Госдуму список соглашений России с международными организациями для их денонсации
Об этом заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой в Совете Федерации, пишет "Парламентская газета".
Для России безблагодатным опытом стало членство в ряде международных наднациональных организаций, "которые пытались навязать нам свои правила, которые они сейчас так легко отказались соблюдать", считает политик.
"Мне кажется, это важно – Россия вышла из Совета Европы, теперь на очереди выход из ВТО (Всемирная организация торговли, - ред.) и ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения, - ред.), которые в отношении нашей страны уже пренебрегли своими обязательствами", - цитирует газета Толстого.
По словам депутата, госдума вместе с советом федерации намерена проанализировать и предложить отказаться от заключенных международных договоров с этими организациями.
- Отметим, что в марте комитет Совета Европы исключил Россию из членов организации после того, как Россия расторгла договоры с Советом Европы и Европейскую конвенцию по правам человека.
- Также в марте ВТО объявила о том, что отменит режим наибольшего содействия России и заявку Беларуси на вступление в организацию.
- В мае Европейский комитет ВОЗ принял резолюцию от 35 стран-участниц с предложением закрыть офис организации в Москве.
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