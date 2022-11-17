Об этом на брифинге 17 ноября сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, оккупанты давно стремятся завладеть всей Донецкой областью.

"Противник после отступления с правобережной части Херсонской области восстанавливает свои войска и опрокидывает боеспособные подразделения на другие направления. Для врага "вопиющее" важно - это установление контроля над Донецкой областью, он пытается и сейчас осуществлять свои "мечты", - рассказал Громов.

При этом он отметил, что остается вероятность обострения ситуации в Луганском и Запорожском направлениях. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что оккупанты стремятся получить контроль над всей Запорожской областью.

Также, подчеркнул Громов, не следует исключать вариант наступления российских войск на Сумщину и Черниговщину.

"Если дальше брать, амбициозные планы противника, он может также попытаться проведение наступательных действий из Беларуси на территории Черниговской и Сумской областей. Но это все у них в планах, и это все уже было в нашей истории и мы достойно давали отпор. В настоящее время противник действительно опрокидывает свои войска на некоторые направления, но мы тоже принимаем меры", - подытожил Громов.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

ВСУ 11 ноября вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.

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