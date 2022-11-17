После выхода из Херсона оккупанты могут осуществить наступление из Беларуси на Черниговщину и Сумщину, - Генштаб
После выхода из Херсона российские захватчики, очевидно, перебросят силы на Донбасс, но могут также попытаться осуществить наступление из Беларуси на Черниговщину и Сумщину
Об этом на брифинге 17 ноября сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.
По его словам, оккупанты давно стремятся завладеть всей Донецкой областью.
"Противник после отступления с правобережной части Херсонской области восстанавливает свои войска и опрокидывает боеспособные подразделения на другие направления. Для врага "вопиющее" важно - это установление контроля над Донецкой областью, он пытается и сейчас осуществлять свои "мечты", - рассказал Громов.
При этом он отметил, что остается вероятность обострения ситуации в Луганском и Запорожском направлениях. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что оккупанты стремятся получить контроль над всей Запорожской областью.
Также, подчеркнул Громов, не следует исключать вариант наступления российских войск на Сумщину и Черниговщину.
"Если дальше брать, амбициозные планы противника, он может также попытаться проведение наступательных действий из Беларуси на территории Черниговской и Сумской областей. Но это все у них в планах, и это все уже было в нашей истории и мы достойно давали отпор. В настоящее время противник действительно опрокидывает свои войска на некоторые направления, но мы тоже принимаем меры", - подытожил Громов.
- 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.
- ВСУ 11 ноября вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.
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