После вторжения РФ преступность в Украине упала практически до нуля

Об этом он написал в telegram .

"Получил сведение полиции в отношении Украины. После вторжения преступность упала практически до нуля. Никаких ограблений и мародерства нет ни в одном городе Украины", - сообщил он.

Полицейские получили указание жестко реагировать на любые попытки раскачать ситуацию.

Работа полиции идет в усиленном режиме.

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