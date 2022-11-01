После вступления в силу визовых ограничений поток россиян в Латвию сократился более чем на треть

Об этом информирует Delfi .

"За прошедшую неделю внешнюю границу пересекли 1826 граждан России, что примерно в пять раз меньше, чем в соседних странах: в Эстонию за указанный период въехало 8574 граждан России, в Литву – 7804", – говорится в сообщении.

Всего с 19 сентября российско-латвийскую и белорусско-латвийскую границы пересекли 10 687 россиян, но только те, которые соответствуют исключениям. 14% из них въехали в Латвию на основании виз C или D, еще 41% имеют виды на жительство, в том числе члены семей латвийцев, студенты и работники.

"Почти половина граждан России, пересекших внешнюю границу, пользуются визами или видом на жительство, выданными другими странами, а это значит, что Латвия не является страной назначения для этих лиц, а используется для транзита в другие страны Европейского Союза", - отметили в ведомстве.

На прошлой неделе во въезде в Латвию отказано 33 россиянам, а с 19 сентября – 302. Соответственно, за это время поток граждан России сократился на 34%.