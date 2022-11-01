После вступления в силу визовых ограничений поток россиян в Латвию сократился более чем на треть
С 19 сентября, после решения правительства о вступлении в силу визовых ограничений, поток россиян в страну сократился на 34%
Об этом информирует Delfi .
"За прошедшую неделю внешнюю границу пересекли 1826 граждан России, что примерно в пять раз меньше, чем в соседних странах: в Эстонию за указанный период въехало 8574 граждан России, в Литву – 7804", – говорится в сообщении.
Всего с 19 сентября российско-латвийскую и белорусско-латвийскую границы пересекли 10 687 россиян, но только те, которые соответствуют исключениям. 14% из них въехали в Латвию на основании виз C или D, еще 41% имеют виды на жительство, в том числе члены семей латвийцев, студенты и работники.
"Почти половина граждан России, пересекших внешнюю границу, пользуются визами или видом на жительство, выданными другими странами, а это значит, что Латвия не является страной назначения для этих лиц, а используется для транзита в другие страны Европейского Союза", - отметили в ведомстве.
На прошлой неделе во въезде в Латвию отказано 33 россиянам, а с 19 сентября – 302. Соответственно, за это время поток граждан России сократился на 34%.
- 31 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что другие страны Евросоюза признают право соседних с Россией государств закрыть свои границы для граждан РФ.
- Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия предупредили Еврокомиссию, что будут введены визовые ограничения для россиян, независимо от совместного решения ЕС.
- На встрече в Праге 31 августа министры иностранных дел Евросоюза договорились приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.
- Польша, Литва, Латвия и Эстония ограничат въезд для российских туристов с 19 сентября, это решение не повлияет на граждан РФ, прибывающих по гуманитарным или семейным причинам.
- Правительство Латвии 27 сентября утвердило предложение министерства внутренних дел об объявлении чрезвычайной ситуации в ряде районов у российской границы в связи с мобилизацией в России.
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