Об этом сообщает Yle .

Президенту Финляндии кажется опасным, что разговоры о ядерном оружии стали привычным явлением. Выступая на открытии курса национальной обороны, он сообщил, что Финляндия, как будущий член НАТО, не намерена размещать у себя ядерное оружие, и "нет никаких признаков того, что кто-то предлагает его" стране. Нииностио отметил, что ядерное оружие является важной частью сил сдерживания Альянса, однако "оно является средством профилактики, а не самоцелью".

Что касается Украины, то президент Финляндии подчеркнул ее право защищать свою целостность и законные границы. По словам политика, у российской армии нет никакого права находиться на украинской земле. Он подчеркнул, что Хельсинки готовы помогать Украине так долго, как это потребуется.

18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.

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