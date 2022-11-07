После вступления в НАТО Финляндия не будет размещать у себя ядерное оружие
Президент Финляндии Саули Нииностио заявил, что его страна после вступления в НАТО не будет размещать на своей территории ядерное оружие
Об этом сообщает Yle .
Президенту Финляндии кажется опасным, что разговоры о ядерном оружии стали привычным явлением. Выступая на открытии курса национальной обороны, он сообщил, что Финляндия, как будущий член НАТО, не намерена размещать у себя ядерное оружие, и "нет никаких признаков того, что кто-то предлагает его" стране. Нииностио отметил, что ядерное оружие является важной частью сил сдерживания Альянса, однако "оно является средством профилактики, а не самоцелью".
Что касается Украины, то президент Финляндии подчеркнул ее право защищать свою целостность и законные границы. По словам политика, у российской армии нет никакого права находиться на украинской земле. Он подчеркнул, что Хельсинки готовы помогать Украине так долго, как это потребуется.
- 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.
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