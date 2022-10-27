После вступления Финляндии в НАТО на ее территории могут появиться базы Североатлантического союза и ядерное оружие, - СМИ
Готовящий правительство законопроект о вступлении Финляндии в Североатлантический Альянс не предусматривает запретов на размещение ядерного оружия или военных баз НАТО на финской территории
Об этом пишет газета Iltalehti со ссылкой на источники в области внешней политики и безопасности.
По информации издания, законопроект о вступлении Финляндии в НАТО уже на завершающей стадии и будет вынесен на обсуждение в течение двух недель.
Пока документ не определяет никаких ограничений на создание баз НАТО на финской территории, а также не ограничивает присутствие войск стран-членов Альянса. Утверждается, что такое обязательство финская сторона взяла на себя во время переговоров с НАТО в июне.
Возможность занесения ядерного оружия на территорию Финляндии имеет немаловажное значение, поскольку сдерживание Альянсом России опирается на ядерное оружие США и Великобритании, отмечает Iltalehti.
"Было бы глупо устанавливать ограничения, которые в реальности могут усложнить оборону Финляндии", - объясняет газете один из источников. Отсутствие ограничений позволит, в частности, пролет истребителей F-35 с тактическим ядерным оружием в рамках усилий по ядерному сдерживанию НАТО.
Ранее министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что страна планирует изучить разные варианты присутствия Североатлантического Альянса на своей территории.
- Финляндия в мае вместе со Швецией подали заявки на вступление в НАТО, а в июне лидеры государств Альянса одобрили их вступление. Теперь парламенты всех 30 стран-членов НАТО должны ратифицировать протокол о членстве Финляндии и Швеции. Турция и Венгрия единственные страны, которые еще не сделали этого.
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