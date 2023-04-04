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После вступления Финляндии в НАТО Байден призвал Турцию и Венгрию ратифицировать заявку Швеции

4 апреля, 2023 вторник
17:33
Мир

Президент США Джо Байден приветствовал вступление Финляндии в НАТО и призвал Турцию и Венгрию ратифицировать шведскую заявку

Об этом говорится в его заявлении на сайте Белого дома.

Байден напомнил, что в мае 2022 года Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО, а обе страны являются сильными демократиями с высокобоеспособными армиями, разделяющими западные ценности и видение мира.

"Меньше чем через год мы приветствуем Финляндию как члена Альянса – это самый быстрый процесс ратификации в современной истории НАТО. Я с нетерпением ожидаю поскорей поздравить Швецию с членством в НАТО и призываю Турцию и Венгрию завершить процесс ратификации без промедления", - заявил Байден. .

Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин ошибся, начав свою жестокую захватническую войну против народа Украины и считая, что сможет разделить Европу и НАТО.

"Сегодня мы как никогда объединены. И вместе – укрепленные нашим новым союзником Финляндией – мы будем продолжать сохранять трансатлантическую безопасность, защищать каждый дюйм территории НАТО и противостоять любым вызовам, перед которыми встаем", - добавил президент США.

  • Финляндия во вторник стала 31-м членом НАТО после того, как передала ратификационные грамоты госсекретарю США Энтони Блинкену, являющемуся официальным представителем Вашингтона, где расположен депозитарий Альянса. Этим шагом завершилась официальная процедура вступления.
Джо Байден
НАТО
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