Об этом говорится в его заявлении на сайте Белого дома.

Байден напомнил, что в мае 2022 года Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО, а обе страны являются сильными демократиями с высокобоеспособными армиями, разделяющими западные ценности и видение мира.

"Меньше чем через год мы приветствуем Финляндию как члена Альянса – это самый быстрый процесс ратификации в современной истории НАТО. Я с нетерпением ожидаю поскорей поздравить Швецию с членством в НАТО и призываю Турцию и Венгрию завершить процесс ратификации без промедления", - заявил Байден. .

Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин ошибся, начав свою жестокую захватническую войну против народа Украины и считая, что сможет разделить Европу и НАТО.

"Сегодня мы как никогда объединены. И вместе – укрепленные нашим новым союзником Финляндией – мы будем продолжать сохранять трансатлантическую безопасность, защищать каждый дюйм территории НАТО и противостоять любым вызовам, перед которыми встаем", - добавил президент США.